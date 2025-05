Adóügyek

Trump új adóemelést javasol a leggazdagabb amerikaiakra

Donald Trump amerikai elnök váratlan gazdasági fordulattal új javaslatot terjesztett elő, amely magasabb adókulcsot vezetne be az Egyesült Államok legtehetősebb állampolgárai számára – számolt be több amerikai médium, köztük a New York Times és a Bloomberg. A tervezet része egy átfogó, mintegy 1,5 billió dolláros megtakarítást célzó törvénycsomagnak, amely Trump második elnöki ciklusának gazdaságpolitikai pilléreit hivatott megalapozni.



A javaslat egy új, 39,6%-os jövedelemadó-sávot hozna létre azon magánszemélyek számára, akik évente legalább 2,5 millió dollárt keresnek – házaspárok esetében az adóküszöb 5 millió dollár lenne. Ez lényegében visszavonná azt az adócsökkentést, amelyet Trump előző ciklusában írt alá, és amely a felső kulcsot 39,6%-ról 37%-ra csökkentette. Jelenleg ez az adókulcs 626 350 dolláros éves jövedelem felett érvényes.



A Bloomberg értesülései szerint Trump ismét megerősítette azt is, hogy eltörölné a "carried interest" adókedvezményt, amely a kockázati tőkebefektetők és magántőkealap-kezelők jelentős kedvezményét jelenti. További lehetséges intézkedések között szerepel a részvény-visszavásárlásokra kivetett adó emelése, valamint a vállalatok számára nyújtott juttatási adólevonások szűkítése a magas fizetésű alkalmazottak után.



A törvényhozás jelenleg egy olyan nagyszabású csomagon dolgozik, amely nemcsak az adózást érinti, hanem védelmi, energiapolitikai és bevándorlási intézkedéseket is tartalmaz, valamint célja a szövetségi adósságplafon emelése. A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a képviselők olyan lehetőségeket is vizsgálnak, mint a társadalombiztosítási programok – például a Medicaid – visszavágása, ami jelentős politikai vitákat válthat ki.



Bár Trump korábban elutasította a gazdagokra kivetett magasabb adóterheket azzal az indokkal, hogy az „zavart” okozna, és a milliomosokat más országokba űzné, a mostani javaslat azt sugallja, hogy a kormányzat kompromisszumra törekszik a gazdasági célok és a költségvetési fegyelem összehangolásában. Az adóemelés végleges sorsa még bizonytalan, a Kongresszusban várhatóan heves viták kísérik majd.