Adóügyek

NAV: hatszor bukott meg a próbavásárláson egy budapesti boltos

A maximális időtartamú üzletzárás mellé maximális mulasztási bírságot is kiszabott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy budapesti kereskedőre, aki hatszor bukott meg a próbavásárláson - közölte a hivatal.



A közlemény szerint a revizorok huzamosabb ideje figyelték a távol-keleti termékeket árusító üzlet működését, mivel a tulajdonosok három éven belül többször is elbuktak a NAV-ellenőrzésen.



A pénzügyőrök ezúttal sem találtak mindent rendben, az utolsó próbavásárláskor már hatodik alkalommal állapították meg, hogy a vállalkozás elmulasztotta a bevételek bizonylatolását.



A sorozatos szabályszegés miatt a NAV a maximális 3 millió forint mulasztási bírságot szabta ki, és a maximális, 60 nyitvatartási napra szóló üzletzárást is elrendelte.



A legnagyobb mulasztási bírság alapvetően 2 millió forint, azonban a kereskedő sorozatos szabályszegése miatt kockázatos adózónak minősült, ezért kapta az összeg 150 százalékát, ami ilyenkor a legsúlyosabb intézkedés - áll a közleményben.