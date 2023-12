Adóügyek

Izer Norbert: milliós megtakarítást eredményezett a cégeknek a kiva

A kiva az egyik legkedvezőbb adózási forma: mindösszesen 10 százalék az adókulcsa, és kiváltja a társasági és a szociális hozzájárulási adót is. 2023.12.03 17:40 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Évek óta jelzi a Pénzügyminisztérium, hogy jelentős pénzt spórolhatnak a kisvállalkozások a megfelelő adózási mód megválasztásával. Kiderült, a kisvállalati adó (kiva) jelenlegi alanyai, csak tavaly átlagosan 1,9 millió forint adót spóroltak meg. Mindenképp érdemes tehát néhány percet szánni a Pénzügyminisztérium 2024-es kiva-kalkulátorára - mondta Izer Norbert az MTI-nek.



A Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára szerint továbbra is minden kisvállalkozásnak érdemes megfontolnia a kivára váltást, hiszen a tavalyi bevallási adatokból az látszik, hogy a kivás adózók átlagosan 1,9 millió forint adót spóroltak meg 2022-ben.



Izer Norbert közölte, a vállalkozások segítségére van a Pénzügyminisztérium kiva-kalkulátora. Ez a program, pontosan kiszámítja, mennyi közterhet lehet megtakarítani ezzel az egyszerű adózási móddal. Minden vállalkozásnak megéri a próbaszámításokat elvégezni, hiszen az áttérésre jogosult, foglalkoztatottal rendelkező cégeknek - a bérköltségre tekintettel - több mint 70-80 százaléka jobban járhat. Mint mondta, a kiva az egyik legkedvezőbb adózási forma: mindösszesen 10 százalék az adókulcsa, és kiváltja a társasági és a szociális hozzájárulási adót is.



Az államtitkár hangsúlyozta, a kiva népszerűsége, - az adó 2017-es pozitív reformja óta - folyamatosan emelkedik. A kivát választó cégek száma az elmúlt években dinamikusan nőtt, mára meghaladta a 90 ezret. Akkor is előnyös a kiva, ha bővülni, fejlődni szeretne a cég, hiszen ekkor olyan adómegtakarítást biztosít ez az adónem, amelyet szinte egyetlen, az Európai Unióban hatályos adófajta sem képes nyújtani. Így a kiva a beruházások és a fejlesztések ösztönzése révén az ország versenyképességet is növeli - tette hozzá.



Izer Norbert emlékeztetett, a kisvállalati adózás választásának legfontosabb kritériumai, hogy a kiva alanyiság adóévét megelőző adóévben az átlagos statisztikai állományi létszám - a kapcsolt vállalkozások adataival együttesen - ne haladja meg az 50 főt, valamint, hogy a kapcsolt vállalkozások adataival együttesen kiszámított bevétel és a mérlegfőösszeg ne haladja meg a 3-3 milliárd forintot.



Kiemelte: fontos ugyanakkor, hogy a cégek mindaddig az adónem hatálya alatt maradhatnak, amíg önállóan el nem érik a 100 főt, illetve a 6 milliárd forint bevételt. Ha a cégre igaz, hogy a bruttó bértömege nagyobb a nyereségénél, és növekedésre fordítják vissza a nyereséget - ide értve az induló vállalkozásokat is - akkor mindenképpen érdemes fontolóra venni a kivázás lehetőségét, mert az nagy valószínűséggel bőségesen megéri.



A Pénzügyminisztérium kiva-kalkulátora az alábbi linken érhető el >>>