Adóügyek

Bűnösnek vallotta magát adócsalásban Shakira, hogy biztosan elkerülje a börtönt

A vádirat szerint Shakira 2012 és 2014 között nem fizetett adót külföldi bevételei után, holott már Spanyolországban élt. Ennek bizonyítására az ügyészség 117 tanút idézett be. 2023.11.20 13:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A barcelonai ügyészséggel kötött megállapodása részeként hétfőn bűnösnek vallotta magát adócsalás bűncselekményében Shakira kolumbiai énekesnő, hogy biztosan elkerülje a börtönt.



Az egyezség értelmében 7,3 millió eurós (2,7 milliárd forint) pénzbírságot kell megfizetnie, és - büntetlen előéletére tekintettel - hároméves felfüggesztett börtönbüntetést kap.



Az ügyészség eredetileg 23,8 millió eurós (8,8 milliárd forint) büntetést és nyolc év két hónapos szabadságvesztést kért Shakirára.



"Most az a legfontosabb számomra, hogy mindent megtegyek annak érdekében, hogy a gyermekeim teljes életet éljenek, és arra összpontosítsak, ami igazán fontos: látni őket felnőni és időt tölteni velük, és nem kitenni őket annak a gyötrelemnek, hogy az anyjukat egy büntetőperben látják" - fogalmazott az ügyben kiadott közleményében a világsztár.



A hatalmas médiaérdeklődés övezte bírósági eljárás hétfőn vette volna kezdetét Barcelonában, ahol az énekesnő reggel meg is jelent jogi képviselői kíséretében.



A Grammy-díjas énekesnő korábban ártatlanságának hangsúlyozása mellett már befizette a spanyol adóhatóság által követelt 14,5 millió eurós (5,3 milliárd forint) tartozás, és további három millió euró (1,1 milliárd forint) kamatot.