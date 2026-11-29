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Pénzzel tömött kék szatyorral üzent az IKEA - a magyarok vették a lapot
Sajátos értelmezést kapott Magyarországon a svéd bútoráruház videojátékos tematikájú reklámja, amelynek központi eleme egy bankjegykötegekkel megtömött kék bevásárlótáska.2026.11.29 08:13ma.hu
Szokatlan reklámmal jelentkezett az IKEA magyarországi Facebook-oldalán. A képen a jól ismert, nagyméretű kék bevásárlótáska látható, ezúttal azonban lakberendezési tárgyak helyett készpénzkötegekkel megtömve.
A FRAKTA névre keresztelt táska a reklámban FRAGTA felirattal szerepel, utalva a világ egyik legnagyobb érdeklődéssel várt videojátékára, a Grand Theft Auto hatodik részére.
„Elnézést... FRAKTA. Minket is magával ragadott a lendület. Akár egy nagyobb szállítmányról kell gondoskodnod, akár újra kell töltened a készleteket a gaming karantén után, az IKEA tárt kapukkal vár” – írta a vállalat.
A magyar közönségnek azonban a pénzzel megtömött táskáról nem feltétlenül a virtuális bűnözés jutott eszébe. A hozzászólók egy része az elmúlt napok hazai közéleti eseményeivel hozta összefüggésbe a képet, sőt a svéd terméknevekkel is tréfálkozni kezdtek.
Az egyelőre nem tudható, hogy a reklám készítői tudatosan számoltak-e a magyar belpolitikai áthallással, vagy csupán szerencsés időzítésnek köszönhető, hogy a videojátékos poén egészen más értelmet is nyert Magyarországon.
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