Állatvédelem

Fordulat a kaposvári összekötözött, kukába dobott kutya ügyében - kitalálták a sztorit

Megdöbbentő fordulatot vett a Kaposváron állítólag kukába dobott, összekötözött kiskutya története: a megmentőjeként bemutatkozó nő beismerte, hogy ő maga rendezte meg az esetet, és bocsánatot kért mindenkitől, akit megtévesztett. 2026.10.30 16:20 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hatalmas felháborodást váltott ki az a történet, amely szerint Kaposváron, a Kanizsai utcában egy szemetesbe dobott, összekötözött lábú és leragasztott szájú kölyökkutyát találtak. A megrázó fényképek gyorsan elterjedtek a közösségi médiában, az eset azonban egészen másként történt, mint ahogyan azt eredetileg bemutatták.



A 74nullanulla.hu beszámolója szerint a kutyát állítólag megmentő nő maga találta ki a történetet. Az állatot valójában örökbe fogadta korábbi családjától, majd néhány fénykép kedvéért bekötötte a száját, és olyan felvételeket készített róla, amelyek azt a látszatot keltették, hogy a kölyökkutya állatkínzás áldozata lett.



A nő később egy ismert helyi állatvédőt is megkeresett a történettel, hogy az minél nagyobb nyilvánosságot kapjon. Állítása szerint az volt a célja, hogy felhívja a figyelmet az állatkínzás problémájára.



A történtek után nyilvános bejegyzésben ismerte be, hogy mindenkit megtévesztett. Elmondása szerint az előző este számos állatkínzással kapcsolatos bejegyzést látott, és úgy érezte, valamilyen módon nagyobb figyelmet kellene irányítania a problémára.



Azt azonban maga sem tudta megmagyarázni, miért választotta ezt a módszert. Elismerte, hogy a képek elkészítéséről és a történet valódi hátteréről sem a családja, sem a barátai, sem az általa megkeresett állatvédő nem tudott.



A nő külön bocsánatot kért attól a családtól is, amelytől a kutyát örökbe fogadta, mivel a történet miatt őket is támadások érték. Hangsúlyozta, hogy a megtévesztésért kizárólag ő felelős.



Bejegyzésében arról is írt, hogy a történtek hatására felismerte: szakember segítségére van szüksége. Kijelentette, hogy mielőbb segítséget kér, és mindent megtesz azért, hogy hasonló eset többé ne fordulhasson elő.



A kiskutyáról közölte, hogy jól van, nincs baja, és biztonságban van. Az állat az orvosi ellátást követően, a tulajdonos beleegyezésével egy befogadó családhoz került.



Az ügy így nem egy leleplezett, ismeretlen állatkínzóról, hanem egy megrendezett történetről szól, amely sokakat megtévesztett, és ártatlan embereket is kellemetlen helyzetbe hozott.



A nő nyilvánosan vállalta a felelősséget, ugyanakkor egyelőre nem ismert, hogy a történtek miatt indul-e bármilyen hatósági eljárás.