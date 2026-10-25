Botrány

Toroczkai László október 23-i beszéde kiverte a biztosítékot a Vidéki prókátornál is

Élesen bírálta Toroczkai László október 23-i beszédét a Vidéki prókátorként ismert Fülöp Botond ügyvéd, aki szerint a Mi Hazánk elnöke az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulóján Moszkva iránti hűségéről tett tanúbizonyságot. 2026.10.25 14:45 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nem kímélte a Mi Hazánk Mozgalmat és annak elnökét a kegyelmi botrány kirobbantójaként ismert Fülöp Botond, aki Toroczkai László október 23-i beszédére reagált.



A Vidéki prókátor néven ismert ügyvéd szerint Toroczkai az 1956-os forradalom és szabadságharc hetvenedik évfordulóján lényegében „hűségesküt tett Moszkvának”.



Fülöp ennél is tovább ment: úgy értékelte, hogy a beszéd a teljes európai populista jobboldal Kremlhez fűződő kapcsolatáról alkotott véleményét is igazolja.



Az ügyvéd ezért bejelentette, hogy a Mi Hazánk Mozgalmat a továbbiakban „Nása Rogyina” néven fogja emlegetni.



A kifejezés az orosz „Наша Родина” magyaros átírása, jelentése „a mi hazánk”.



Fülöp megfogalmazása politikai bírálat: a Moszkvának tett hűségesküre és a Kreml szolgálatára vonatkozó kijelentései nem bizonyított tényállítások.



Az ügyvéd névválasztásával arra kívánta felhívni a figyelmet, hogy szerinte Toroczkai politikai üzenete összeegyeztethetetlen az 1956-os forradalom szovjet uralommal szembeni örökségével.