Botrány

Toroczkai László október 23-i beszéde kiverte a biztosítékot a Vidéki prókátornál is

Élesen bírálta Toroczkai László október 23-i beszédét a Vidéki prókátorként ismert Fülöp Botond ügyvéd, aki szerint a Mi Hazánk elnöke az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulóján Moszkva iránti hűségéről tett tanúbizonyságot.

2026.10.25 14:45ma.hu
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Nem kímélte a Mi Hazánk Mozgalmat és annak elnökét a kegyelmi botrány kirobbantójaként ismert Fülöp Botond, aki Toroczkai László október 23-i beszédére reagált.

A Vidéki prókátor néven ismert ügyvéd szerint Toroczkai az 1956-os forradalom és szabadságharc hetvenedik évfordulóján lényegében „hűségesküt tett Moszkvának”.

Fülöp ennél is tovább ment: úgy értékelte, hogy a beszéd a teljes európai populista jobboldal Kremlhez fűződő kapcsolatáról alkotott véleményét is igazolja.

Az ügyvéd ezért bejelentette, hogy a Mi Hazánk Mozgalmat a továbbiakban „Nása Rogyina” néven fogja emlegetni.

A kifejezés az orosz „Наша Родина” magyaros átírása, jelentése „a mi hazánk”.

Fülöp megfogalmazása politikai bírálat: a Moszkvának tett hűségesküre és a Kreml szolgálatára vonatkozó kijelentései nem bizonyított tényállítások.

Az ügyvéd névválasztásával arra kívánta felhívni a figyelmet, hogy szerinte Toroczkai politikai üzenete összeegyeztethetetlen az 1956-os forradalom szovjet uralommal szembeni örökségével.

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