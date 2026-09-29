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Az internet népművészeit megihlette, ahogy Hankót faképnél hagyta a sofőr
Az ügyészségi idézését átvevő Hankó Balázs búcsúztatását élőben közvetítették, ám a gondosan felépített jelenet váratlan fordulatot vett: a volt miniszter bepakolta a táskáját az autóba, a sofőr pedig nélküle hajtott el.2026.09.29 22:29ma.hu
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