Botrány
Kamu fotóval állt ki Hankó Balázs mellett a Fidesz egyik helyi oldala
Kínos hibába futott bele a Fidesz Bács-Kiskun megyei 4. választókerületének Facebook-oldala: Hankó Balázs támogatására egy paródiaoldal által manipulált fényképet sikerült megosztaniuk.2026.09.29 12:37ma.hu
Nem egészen az eredeti fotóval demonstrálta támogatását Hankó Balázs mellett a Fidesz Bács-Kiskun megyei 4. választókerületének Facebook-oldala. A párt helyi szervezete ugyanis egy olyan képet osztott tovább, amelyet előzőleg egy szatirikus Digitális Polgári Kör szerkesztett át.
Az eredeti fénykép a gödöllői Szentháromság-templomban készült, ahol vasárnap fideszes és KDNP-s politikusok vettek részt közösen szentmisén, és saját közlésük szerint Hankó Balázsért és családjáért is imádkoztak. A csoportképen többek között Tuzson Bence, Rétvári Bence, Szentkirályi Alexandra, Németh Balázs és Szalai Piroska is szerepelt.
A kép azonban eljutott a „Digitális Polgári Kör Vecsés 2.0” nevű, paródiaként működő Facebook-közösséghez is. Az oldal készítője Szalai Piroska helyére egy mogorva arcú, szemüveges nő alakját montírozta, aki a paródiaoldal visszatérő figurája.
A poén itt akár véget is érhetett volna, csakhogy a Bács-Kiskun megyei Fidesz 4. választókerületének oldala éppen ezt a manipulált változatot találta meg és osztotta tovább Hankó Balázs melletti kiállásként.
Így a valódi fideszes országgyűlési képviselő, Szalai Piroska helyett egy szatirikus Facebook-oldal kitalált szereplője került a Hankót támogató politikusok közé.
Az eredeti templomi kiállásnak komoly politikai előzménye volt. Az Országgyűlés hétfőn felfüggesztette Hankó Balázs mentelmi jogát az NKA-ügyben, majd a volt minisztert gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették. A főügyészség közlése szerint hűtlen kezelés miatt folyik ellene eljárás; Hankó a gyanúsítás és az őrizet ellen is panasszal élt.
A Bács-Kiskun megyei Fidesz-oldal mindenesetre egy nem várt szereplővel bővítette a Hankó mellett kiállók táborát: egy internetes paródiafigurával.
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