Becsület
Szégyelld magad, hogy 100 eurót ér a becsületed - zsebre tette a talált pénztárcát
Egy hétköznapi utazásból pillanatok alatt feszült jelenet lett a 2-es villamoson.2026.09.10 23:20ma.hu
Egy külföldi utas pénztárcáját találta meg valaki a budapesti 2-es villamoson, ám mielőtt leadhatta volna, egy másik utas állítólag megpróbálta megtartani azt – számolt be az esetről egy nő a Pesten Találtam Facebook-csoportban.
A bejegyzés szerint a pénztárca a Fővám térnél maradt az egyik ülésen. Amikor a posztoló észrevette, egy ötvenes éveiben járó férfi leült mellé, majd kinyitotta a tárcát.
A nő állítása szerint a férfi elsőként azt ellenőrizte, van-e benne pénz, majd eltette a pénztárcát. Ekkor szólt neki, hogy a talált tárgyat le kellene adni a villamos vezetőjének.
A férfi azonban a beszámoló szerint azt mondta, majd ő leadja valahol. A posztoló ezt nem találta meggyőzőnek, ezért végül visszavette tőle a pénztárcát.
A tárcát 22 óra 48 perc körül, a Boráros téren adta át a 2-es villamos vezetőjének. A benne lévő okmány alapján a tulajdonos egy harminc év körüli külföldi férfi lehetett, vélhetően belga.
A poszt szerint körülbelül 100 euró készpénz is lehetett a tárcában.
A bejegyzés szerzője csalódottságának is hangot adott az eset miatt. Mint írta, különösen súlyos helyzetbe kerülhet egy külföldi, ha egy idegen országban egyszerre veszíti el a pénzét, bankkártyáit és személyes iratait.
A pénztárca végül a villamosvezetőhöz került, a posztoló pedig abban bízik, hogy visszajut jogos tulajdonosához.
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