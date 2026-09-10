Becsület

Szégyelld magad, hogy 100 eurót ér a becsületed - zsebre tette a talált pénztárcát

Egy külföldi utas pénztárcáját találta meg valaki a budapesti 2-es villamoson, ám mielőtt leadhatta volna, egy másik utas állítólag megpróbálta megtartani azt – számolt be az esetről egy nő a Pesten Találtam Facebook-csoportban.



A bejegyzés szerint a pénztárca a Fővám térnél maradt az egyik ülésen. Amikor a posztoló észrevette, egy ötvenes éveiben járó férfi leült mellé, majd kinyitotta a tárcát.



A nő állítása szerint a férfi elsőként azt ellenőrizte, van-e benne pénz, majd eltette a pénztárcát. Ekkor szólt neki, hogy a talált tárgyat le kellene adni a villamos vezetőjének.



A férfi azonban a beszámoló szerint azt mondta, majd ő leadja valahol. A posztoló ezt nem találta meggyőzőnek, ezért végül visszavette tőle a pénztárcát.



A tárcát 22 óra 48 perc körül, a Boráros téren adta át a 2-es villamos vezetőjének. A benne lévő okmány alapján a tulajdonos egy harminc év körüli külföldi férfi lehetett, vélhetően belga.



A poszt szerint körülbelül 100 euró készpénz is lehetett a tárcában.



A bejegyzés szerzője csalódottságának is hangot adott az eset miatt. Mint írta, különösen súlyos helyzetbe kerülhet egy külföldi, ha egy idegen országban egyszerre veszíti el a pénzét, bankkártyáit és személyes iratait.



A pénztárca végül a villamosvezetőhöz került, a posztoló pedig abban bízik, hogy visszajut jogos tulajdonosához.



