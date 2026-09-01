Állati

Háromszor szökött meg az állatkertből a szőrös Houdini - aztán turistaként nézelődött

Ken Allen nem azért szökött meg újra és újra a kifutójából, hogy elhagyja az állatkertet: egyszerűen körül akart nézni - és időnként meglátogatni azt az orangutánt, akit ki nem állhatott. 2026.09.01 12:42 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A San Diegó-i Állatkert egyik orangutánja az 1980-as években valóságos legendává vált. Ken Allen három alkalommal is kijutott kifutójából, miközben gondozói egyre kétségbeesettebben próbálták megfejteni, hogyan csinálja.



A szökések különlegessége az volt, hogy Kennek láthatóan esze ágában sem volt messzire menni. Miután kijutott, békésen sétálgatott az állatkert látogatóknak fenntartott útjain, nézelődött és más állatok kifutóit figyelte – szinte úgy viselkedett, mint egy átlagos turista.



Egyetlen kivétel akadt: Otis, egy másik orangután, akivel Ken finoman szólva sem ápolt jó viszonyt. Ha alkalma nyílt rá, szabadságát arra is felhasználta, hogy köveket dobáljon riválisa kifutója felé.



Az állatkert dolgozói egyre komolyabb intézkedésekkel próbálták megakadályozni a következő szökést. Megemelték a falakat, elektromos vezetéket szereltek fel, sőt a személyzet tagjai turistának álcázva próbálták kifigyelni, milyen útvonalon jut ki Ken.



Az orangután azonban nem működött együtt: amikor az álruhás megfigyelők jelen voltak, nem mutatta meg a trükkjét.



Végül profi sziklamászókat hívtak, akik átvizsgálták a kifutó falait, megkeresték azokat az apró kapaszkodókat, amelyeket Ken használhatott, majd ezeket megszüntették.



Addigra azonban már késő volt: Ken Allenből sztár lett.



Rajongói „Free Ken Allen” – vagyis „Szabadságot Ken Allennek!” – feliratú pólókat készítettek, a rendkívül leleményes orangutánt pedig sokan egyszerűen az állatvilág Houdinijeként emlegették.



Ken valójában nem a szabadságba akart megszökni.



Csak kijutott egy kicsit körülnézni. Háromszor.