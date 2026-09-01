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Nem úgy sült el a Tiszát ekéző Magyar Nemzet posztja, ahogy tervezték - az olvasók estek neki a szerzőnek
Magyar Péter "ámítását" akarta leleplezni a kormánypárti lap szerzője, a kommentelők jelentős része azonban egészen másképp értelmezte a történteket.2026.09.01 14:51ma.hu
Nem várt fordulatot vett a Magyar Nemzet egyik Facebook-posztja, amelyben a szerző az Európai Bizottság válaszára hivatkozva azt állította: a Tisza-kormány félrevezette a közvéleményt a korábban befagyasztott uniós források ügyében.
A bejegyzés szerint Brüsszel közölte, hogy az RRF-forrásokat még nem utalták át Magyarországnak, és a kormánynak előbb be kell nyújtania a hivatalos kifizetési kérelmet. A lap ezt Magyar Péter kommunikációjának cáfolataként értelmezte.
Csakhogy a kommentmezőben nem igazán talált lelkes közönségre ez az értelmezés.
„Nem arról volt szó, hogy a pénz ma itt lesz, a feltételeket teljesítettük” – írta az egyik hozzászóló, aki szerint a szerző olyan állítást próbál cáfolni, amelyet a kormány valójában nem tett.
Más ennél lényegesen tömörebben értékelte a próbálkozást: „Erőlködtök, de szarás a vége!”
Akadt olyan kommentelő is, aki már azt kérdezte a szerzőtől, hogy „gondolom, te annak örülnél, ha nem kapnánk”, míg egy másik egy falusi láncos kutyához hasonlította a kormányt támadó újságírót.
A hozzászólások között részletesebb cáfolat is megjelent. Egy kommentelő felidézte, hogy az RRF-program mérföldköveinek teljesítési határideje augusztus vége volt, a hivatalos fizetési kérelmeket szeptemberben nyújtják be, az első tényleges kifizetések pedig a tervek szerint 2026 utolsó negyedévében indulhatnak meg.
„Ilyet soha nem állítottak!” – reagált egy másik olvasó arra az állításra, hogy a kormány már megérkezett pénzekről beszélt volna.
Volt, aki még egyértelműbben fogalmazott: „31-e határidő volt, hogy teljesítse a kifizetések feltételeit az EU-országok! December 31-ig fizetik ki!”
A hangnem több esetben már messze túlment a politikai vitán: a szerzőt volt, aki „hazug hírekkel” vádolta, más „oroszbarátnak” és „hazaárulónak” nevezte.
A kommentfolyam érdekessége éppen az, hogy a hozzászólók nem egyszerűen Magyar Pétert vagy a kormányt védték, hanem magát a Magyar Nemzet által felállított logikát vitatták. Érvelésük szerint ugyanis két különböző állításról van szó: arról, hogy Magyarország teljesítette a pénzek hozzáférhetővé tételéhez szükséges feltételeket, illetve arról, hogy az Európai Bizottság már ténylegesen át is utalta a pénzt.
A kommentelők szerint az előbbit állította a kormány – a Magyar Nemzet viszont az utóbbit próbálta megcáfolni.
Ha ez volt a cél, a Facebook-poszt kommentmezője alapján a „leleplezés” legalábbis a saját olvasóközönség egy részét nem győzte meg.
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