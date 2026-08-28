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Egy őrjöngő kommentelő azt hitte, a mentősök a Facebookról várják a diagnózist
Egy egyszerű edukációs kérdésből kisebb Facebook-komédia kerekedett, amikor egy hozzászóló azt hitte, valódi beteg gyermek sorsáról szavaztatják éppen az internet népét.2026.08.28 18:43ma.hu
Nem mindennapi félreértést okozott a Karcagi Mentőalapítvány egyik szakmai, ismeretterjesztő Facebook-bejegyzése. A mentősök egy fiktív esetleírással tették próbára követőik tudását: arra voltak kíváncsiak, felismerik-e, milyen súlyos betegségre utalhatnak egy 10–12 hónapos kisgyermek felsorolt tünetei.
A történet szerint a család magas lázzal érkezik az ügyeletre. A gyermek aluszékony, szokatlanul, sikító hangon sír, zavarja a fény, hátraszegi a fejét, gyakran hány, bőrén pedig apró lila és élénkvörös foltok jelennek meg, amelyek nyomásra, az úgynevezett üvegpohárteszt során sem halványulnak el.
A mentősök két kérdést tettek fel követőiknek: mire gyanakodnának, illetve gyógyszeres kezelés után hazaengedhető-e a gyermek?
Egy kommentelő azonban egészen másként értelmezte a helyzetet. A hölgy felháborodott azon, hogy szerinte a mentősök ahelyett, hogy ellátnák a súlyosan beteg gyermeket, Facebook-kommentekből próbálják megtudni, mi baja lehet és mit kellene tenni vele.
A heves reakció hamar derültséget váltott ki a többi hozzászólóból, akik számára egyértelmű volt, hogy nem valós időben zajló sürgősségi konzultációról, hanem oktatási célú esetfeladványról van szó. A kifogásolt komment később eltűnt.
Pedig maga a feladvány nagyon is komoly. A felsorolt tünetek – magas láz, aluszékonyság, szokatlan magas hangú sírás, hányás, fénykerülés, a fej hátraszegése és különösen a nyomásra el nem halványuló petechiás vagy purpurás kiütések – bakteriális agyhártyagyulladás, illetve meningococcus-fertőzés és szepszis gyanúját vethetik fel. Csecsemőknél ráadásul a klasszikus meningitis-tünetek kevésbé egyértelműek lehetnek.
A feladvány második kérdésére tehát meglehetősen határozott a válasz: nem, egy ilyen állapotú gyermek nem küldhető haza némi gyógyszerrel. A meningococcus-fertőzés órák alatt életveszélyessé válhat, ezért azonnali sürgősségi, kórházi ellátást igényel.
A Facebook-poszt célja éppen ennek felismerése volt. Diagnózist tehát nem a kommentelőktől vártak – legfeljebb azt tesztelték, hányan ismernék fel, amikor nincs idő várni.
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