Állatvédelem
Beszorult a feje a rácsok közé - tűzoltók mentették meg a pórul járt kiscicát
Élete egyik első nagy kalandja kis híján komoly bajjal végződött, végül azonban a budapesti tűzoltók szabadították ki a csapdába került apróságot.2026.08.16 14:49ma.hu
Nem mindennapi segítségkéréssel fordult egy cicagazdi a VIII. kerületi hivatásos tűzoltókhoz. Nemrég született kiscicája ugyanis úgy járt, ahogy a kíváncsi kölykök olykor szoktak: bedugta a fejét a hordozóketrec ajtajának rácsai közé, visszahúzni azonban már nem tudta.
A gazdi egyedül nem tudta kiszabadítani az állatot, ezért a tűzoltóktól kért segítséget.
A katasztrófavédelem munkatársai óvatosan láttak hozzá a mentéshez. Kézi szerszámok segítségével, ügyelve arra, hogy a kölyöknek ne essen baja, levágták a fejét fogva tartó rácsot.
A művelet sikerült, a kis fogoly kiszabadult, és ami a legfontosabb: sérülés nélkül megúszta az esetet.
Így a kiscica első találkozása a tűzoltókkal végül happy enddel zárult – és vélhetően egy ideig a hordozó rácsainak felfedezésétől is elment a kedve.
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