Állatvédelem

Beszorult a feje a rácsok közé - tűzoltók mentették meg a pórul járt kiscicát

Élete egyik első nagy kalandja kis híján komoly bajjal végződött, végül azonban a budapesti tűzoltók szabadították ki a csapdába került apróságot. 2026.08.16 14:49 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nem mindennapi segítségkéréssel fordult egy cicagazdi a VIII. kerületi hivatásos tűzoltókhoz. Nemrég született kiscicája ugyanis úgy járt, ahogy a kíváncsi kölykök olykor szoktak: bedugta a fejét a hordozóketrec ajtajának rácsai közé, visszahúzni azonban már nem tudta.



A gazdi egyedül nem tudta kiszabadítani az állatot, ezért a tűzoltóktól kért segítséget.



A katasztrófavédelem munkatársai óvatosan láttak hozzá a mentéshez. Kézi szerszámok segítségével, ügyelve arra, hogy a kölyöknek ne essen baja, levágták a fejét fogva tartó rácsot.



A művelet sikerült, a kis fogoly kiszabadult, és ami a legfontosabb: sérülés nélkül megúszta az esetet.



Így a kiscica első találkozása a tűzoltókkal végül happy enddel zárult – és vélhetően egy ideig a hordozó rácsainak felfedezésétől is elment a kedve.