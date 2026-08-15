Földmozgás
Újabb erős földrengés váratlan helyszínen - vajon hol csap le újra a titokzatos rengés-sorozat?
A nagy erejű földrengésekről készült felvételek nyomán ismét felerősödtek azok a találgatások, hogy hamarosan az Egyesült Államokat is hasonló katasztrófa érheti.2026.08.15 12:58ma.hu
„A Föld folyamatosan rázkódik az erős földrengésektől” – ezzel a felütéssel terjed egy bejegyzés a közösségi médiában, amely szerint sokan úgy gondolják, már csak idő kérdése, hogy Amerikában is hasonló erejű rengés történjen.
Az Egyesült Államok egyes részein valóban jelentős a földrengésveszély. Különösen Alaszka, Kalifornia és a Csendes-óceán északnyugati térsége fekszik olyan tektonikailag aktív területen, ahol nagy erejű földrengések is bekövetkezhetnek.
Ebből azonban nem következik, hogy a világ más pontjain kipattant nagy földrengések miatt most közelebb került volna egy amerikai katasztrófa. A földrengések rövid távú előrejelzésére jelenleg nincs olyan tudományosan megbízható módszer, amellyel meg lehetne mondani, hogy egy adott nagy rengés pontosan mikor és hol következik be.
A szeizmológusok hosszabb távú valószínűségeket és veszélyeztetettséget tudnak meghatározni. Így például ismert, hogy a San Andreas-törésrendszer vagy a Cascadia szubdukciós zóna a jövőben is képes rendkívül nagy földrengések előidézésére.
Az tehát tudományosan megalapozott állítás, hogy Amerikában lesznek a jövőben nagy földrengések. Azt viszont, hogy egy hasonló erejű rengés bekövetkezése már „csak idő kérdése” abban az értelemben, hogy közvetlenül előttünk állna, a mostani földrengésekből nem lehet megállapítani.
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