Földmozgás

Újabb erős földrengés váratlan helyszínen - vajon hol csap le újra a titokzatos rengés-sorozat?

A nagy erejű földrengésekről készült felvételek nyomán ismét felerősödtek azok a találgatások, hogy hamarosan az Egyesült Államokat is hasonló katasztrófa érheti. 2026.08.15 12:58 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

„A Föld folyamatosan rázkódik az erős földrengésektől” – ezzel a felütéssel terjed egy bejegyzés a közösségi médiában, amely szerint sokan úgy gondolják, már csak idő kérdése, hogy Amerikában is hasonló erejű rengés történjen.



Az Egyesült Államok egyes részein valóban jelentős a földrengésveszély. Különösen Alaszka, Kalifornia és a Csendes-óceán északnyugati térsége fekszik olyan tektonikailag aktív területen, ahol nagy erejű földrengések is bekövetkezhetnek.



Ebből azonban nem következik, hogy a világ más pontjain kipattant nagy földrengések miatt most közelebb került volna egy amerikai katasztrófa. A földrengések rövid távú előrejelzésére jelenleg nincs olyan tudományosan megbízható módszer, amellyel meg lehetne mondani, hogy egy adott nagy rengés pontosan mikor és hol következik be.



A szeizmológusok hosszabb távú valószínűségeket és veszélyeztetettséget tudnak meghatározni. Így például ismert, hogy a San Andreas-törésrendszer vagy a Cascadia szubdukciós zóna a jövőben is képes rendkívül nagy földrengések előidézésére.



Az tehát tudományosan megalapozott állítás, hogy Amerikában lesznek a jövőben nagy földrengések. Azt viszont, hogy egy hasonló erejű rengés bekövetkezése már „csak idő kérdése” abban az értelemben, hogy közvetlenül előttünk állna, a mostani földrengésekből nem lehet megállapítani.