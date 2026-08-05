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Második világháborús német katonai motorkerékpár bukkant elő a Dunából

A rekordalacsony vízállás újabb történelmi leletet tárt fel Budapesten: egy német katonai motorkerékpár mellett robbanószerkezeteket is találtak.

2026.08.05 18:37ma.hu
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A rekordalacsony dunai vízállás miatt egy második világháborús német katonai motorkerékpár került elő Budapesten – számolt be róla a Múlt-kor történelmi magazin.

A közlés szerint a jármű közelében több robbanószerkezetet is találtak. A motorkerékpár kiemelése előtt a tűzszerészek biztosították a területet, és hatástalanították a veszélyes hadianyagokat.

A mostani felfedezés ismét ráirányítja a figyelmet arra, hogy a Duna medre ma is jelentős mennyiségű, a második világháborúból visszamaradt tárgyat és fel nem robbant lőszert rejt. Az elmúlt években az alacsony vízállások idején több alkalommal kerültek elő bombák, lőszerek, katonai felszerelések és egyéb történelmi emlékek a folyóból.

A szakemberek minden hasonló esetben arra kérik a lakosságot, hogy amennyiben feltételezhetően robbanótestet vagy katonai eredetű tárgyat találnak a folyóparton vagy a mederben, ne nyúljanak hozzá, hanem értesítsék a rendőrséget, amely gondoskodik a tűzszerészek riasztásáról.

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