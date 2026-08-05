Időjárás
Második világháborús német katonai motorkerékpár bukkant elő a Dunából
A rekordalacsony vízállás újabb történelmi leletet tárt fel Budapesten: egy német katonai motorkerékpár mellett robbanószerkezeteket is találtak.2026.08.05 18:37ma.hu
A rekordalacsony dunai vízállás miatt egy második világháborús német katonai motorkerékpár került elő Budapesten – számolt be róla a Múlt-kor történelmi magazin.
A közlés szerint a jármű közelében több robbanószerkezetet is találtak. A motorkerékpár kiemelése előtt a tűzszerészek biztosították a területet, és hatástalanították a veszélyes hadianyagokat.
A mostani felfedezés ismét ráirányítja a figyelmet arra, hogy a Duna medre ma is jelentős mennyiségű, a második világháborúból visszamaradt tárgyat és fel nem robbant lőszert rejt. Az elmúlt években az alacsony vízállások idején több alkalommal kerültek elő bombák, lőszerek, katonai felszerelések és egyéb történelmi emlékek a folyóból.
A szakemberek minden hasonló esetben arra kérik a lakosságot, hogy amennyiben feltételezhetően robbanótestet vagy katonai eredetű tárgyat találnak a folyóparton vagy a mederben, ne nyúljanak hozzá, hanem értesítsék a rendőrséget, amely gondoskodik a tűzszerészek riasztásáról.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 6:48 Magyar Péter: átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány
- 20:46 Kenyában bezzeg minden zöldebb
- 18:37 Második világháborús német katonai motorkerékpár bukkant elő a Dunából
- 16:12 A Tisza-frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden legyen az államfőválasztás
- 14:02 Szomjazó gólyának adott inni egy férfi Tiszakécskénél - megható pillanatot rögzített a kamera
- 12:56 Megható felvétel: elpusztult borját vitte magával egy delfinanya
- 10:53 Halálos fenyegetés miatt lemondta erdélyi koncertjét Majka
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06