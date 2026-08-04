Állati

Elege lett a macskának és besétált a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrségre

Egy szürke macska egyszer csak megjelent a rendőrség bejáratánál, és úgy döntött, ott marad. Azóta a kollégák gondoskodnak róla.

2026.08.04 06:42ma.hu
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A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság megható történetet osztott meg új négylábú „munkatársáról”.

A beszámoló szerint egy szürke kóbor cica néhány héttel ezelőtt egyszerűen megjelent a főkapitányság bejáratánál. Senki sem tudta, honnan érkezett, de a macska láthatóan eldöntötte, hogy ott szeretne maradni.

A rendőrök befogadták, nevet is adtak neki: Bandi azóta a főkapitányság kedvence lett.

A cicának saját etető- és itatótálja van, a kollégák minden nap gondoskodnak róla. Reggel és munkaidő végén rendszeresen begyűjti a simogatásokat, napközben pedig a rendőrség udvarán, az árnyékot adó bokrok alatt pihen.

A rendőrség a történeten keresztül az állatvédelem fontosságára is felhívta a figyelmet. Arra kérik a lakosságot, hogy a nagy hőségben ne csak embertársaikra, hanem az állatokra is figyeljenek.

„Néha a legnagyobb segítség nem látványos. Csak egy tál víz. Egy kis eledel. Egy biztonságos hely” – írta a rendőrség, hozzátéve: egy tál friss víz kihelyezése akár életet is menthet a nyári forróságban.

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