Állati

Elege lett a macskának és besétált a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrségre

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság megható történetet osztott meg új négylábú „munkatársáról”.



A beszámoló szerint egy szürke kóbor cica néhány héttel ezelőtt egyszerűen megjelent a főkapitányság bejáratánál. Senki sem tudta, honnan érkezett, de a macska láthatóan eldöntötte, hogy ott szeretne maradni.



A rendőrök befogadták, nevet is adtak neki: Bandi azóta a főkapitányság kedvence lett.



A cicának saját etető- és itatótálja van, a kollégák minden nap gondoskodnak róla. Reggel és munkaidő végén rendszeresen begyűjti a simogatásokat, napközben pedig a rendőrség udvarán, az árnyékot adó bokrok alatt pihen.



A rendőrség a történeten keresztül az állatvédelem fontosságára is felhívta a figyelmet. Arra kérik a lakosságot, hogy a nagy hőségben ne csak embertársaikra, hanem az állatokra is figyeljenek.



„Néha a legnagyobb segítség nem látványos. Csak egy tál víz. Egy kis eledel. Egy biztonságos hely” – írta a rendőrség, hozzátéve: egy tál friss víz kihelyezése akár életet is menthet a nyári forróságban.