Állati

Megható párosra bukkantak Dabason: együtt találtak rá egy elkóborolt kutyára és kecskegidára

A két állat elválaszthatatlannak tűnik, a kutyában azonban nem találtak mikrochipet, így egyelőre keresik a gazdájukat.

2026.08.02 20:19ma.hu
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A Szent Ferenc Állatotthon Alapítvány különleges állatmentésről számolt be: Dabason egy kutyára és egy kecskegidára találtak, amelyek együtt voltak, és a jelek szerint nem akartak elszakadni egymástól.

Az alapítvány közlése szerint a kutyában nem találtak mikrochipet, ezért egyelőre nem sikerült beazonosítani a tulajdonosukat.

A szervezet reméli, hogy a bejegyzés segítségével sikerül megtalálni az állatok gazdáját, vagy olyan személyt, aki felismeri az állatokat, illetve információval tud szolgálni arról, hogyan kerülhettek együtt Dabas utcáira.

Az alapítvány arra kéri a környéken élőket, hogy aki felismeri a kutyát vagy a gidát, vagy tud valamit az előéletükről, jelentkezzen náluk.

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