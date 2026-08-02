Állati

Megható párosra bukkantak Dabason: együtt találtak rá egy elkóborolt kutyára és kecskegidára

A Szent Ferenc Állatotthon Alapítvány különleges állatmentésről számolt be: Dabason egy kutyára és egy kecskegidára találtak, amelyek együtt voltak, és a jelek szerint nem akartak elszakadni egymástól.



Az alapítvány közlése szerint a kutyában nem találtak mikrochipet, ezért egyelőre nem sikerült beazonosítani a tulajdonosukat.



A szervezet reméli, hogy a bejegyzés segítségével sikerül megtalálni az állatok gazdáját, vagy olyan személyt, aki felismeri az állatokat, illetve információval tud szolgálni arról, hogyan kerülhettek együtt Dabas utcáira.



Az alapítvány arra kéri a környéken élőket, hogy aki felismeri a kutyát vagy a gidát, vagy tud valamit az előéletükről, jelentkezzen náluk.