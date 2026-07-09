Botrány

Rendőrök vitték el a megafonos influenszert - megszólalt az ügyben a BM és reagált Orbán Viktor is

Szakács Istvánt, a Megafonhoz köthető influenszert szerdán reggel otthonából vitték el a rendőrök, majd terrorcselekménnyel fenyegetés gyanúja miatt hallgatták ki. Az ügy előzménye egy korábban közzétett videó volt, amelyben arról beszélt, hogy kiszabadítanák Orbán Viktort, ha a rendőrök elvinnék.



Az influenszer az RTL Híradónak azt mondta, a videó készítésekor alkoholt fogyasztott, ugyanakkor állítása szerint fel sem merült benne, hogy terrorcselekményre buzdítson vagy bárkit fenyegetni akarjon. A kihallgatást követően szabadon távozhatott, ellene az eljárás ugyanakkor továbbra is folyamatban van.



Az ügyre Orbán Viktor is reagált. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta: „Szintet lépett az önkényuralom, már akkor is elvisznek a rendőrök, ha kritizálni mered a miniszterelnököt.”



A történtekkel kapcsolatban a Belügyminisztérium közleményt adott ki. Ebben azt hangsúlyozta, hogy az ügyben eljáró nyomozóhatóság valamennyi érdemi eljárási cselekményt az ügyészséggel egyeztetve hajtotta végre, továbbá kiemelte, hogy a rendőrség és a nyomozóhatóság önállóan, a hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi munkáját.



Az ügyben egyelőre nem született jogerős döntés. A hatóságok tovább vizsgálják a videó tartalmát és azt, hogy megvalósult-e a terrorcselekménnyel fenyegetés bűncselekményének gyanúja.