Elképesztő történet
Csendben fizette ki a teljes számlát, majd szó nélkül távozott - jótevőt keres a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Egy ismeretlen férfi olyan dolgot tett egy fagylaltozóban, amely sokak hitét erősítette meg az emberségben.2026.07.07 20:12ma.hu
Megható történetről számolt be a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Egy ismeretlen férfi titokban kifizette egy fogyatékossággal élő fiatalokból álló csoport teljes számláját egy győri fagylaltozóban, majd csendben távozott, még mielőtt bárki megköszönhette volna a nagylelkű gesztust.
A szeretetszolgálat tájékoztatása szerint a Gondviselés Háza – Fogyatékos Személyek Integrált Intézménye munkatársai 16 fiatalt vittek kirándulni egy kiállításra a Győri Bencés Gimnázium épületébe. A program után a társaság a Bécsi kapu tér egyik fagylaltozójában pihent meg egy fagylaltra.
A csoport tagjai között kerekesszékes, látássérült, autizmussal élő és értelmi fogyatékossággal élő fiatalok is voltak, ezért természetesen több időt vett igénybe, mire mindenki kiválasztotta a fagylaltját, megkapta a rendelését és helyet foglalt.
Amikor a kísérők fizetni szerettek volna, váratlan meglepetés érte őket: a fagylaltozóban közölték velük, hogy egy kiskutyáját sétáltató úriember már korábban rendezte a teljes számlát.
A kollégák sajnos nem tudtak személyesen köszönetet mondani, mert a férfi addigra észrevétlenül távozott. Hálájuk jeléül azonban a fagylaltozóban hagytak számára egy rövid üzenetet és egy saját készítésű levendulazsákot, bízva abban, hogy egyszer eljut hozzá.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat most a közösség segítségét kéri: remélik, hogy a történet minél több emberhez eljut, és talán az ismeretlen jótevő is értesül róla, milyen sokat jelentett ez az önzetlen gesztus a kiránduló fiataloknak és kísérőiknek.
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