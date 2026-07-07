Elképesztő történet

Csendben fizette ki a teljes számlát, majd szó nélkül távozott - jótevőt keres a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Megható történetről számolt be a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Egy ismeretlen férfi titokban kifizette egy fogyatékossággal élő fiatalokból álló csoport teljes számláját egy győri fagylaltozóban, majd csendben távozott, még mielőtt bárki megköszönhette volna a nagylelkű gesztust.



A szeretetszolgálat tájékoztatása szerint a Gondviselés Háza – Fogyatékos Személyek Integrált Intézménye munkatársai 16 fiatalt vittek kirándulni egy kiállításra a Győri Bencés Gimnázium épületébe. A program után a társaság a Bécsi kapu tér egyik fagylaltozójában pihent meg egy fagylaltra.



A csoport tagjai között kerekesszékes, látássérült, autizmussal élő és értelmi fogyatékossággal élő fiatalok is voltak, ezért természetesen több időt vett igénybe, mire mindenki kiválasztotta a fagylaltját, megkapta a rendelését és helyet foglalt.



Amikor a kísérők fizetni szerettek volna, váratlan meglepetés érte őket: a fagylaltozóban közölték velük, hogy egy kiskutyáját sétáltató úriember már korábban rendezte a teljes számlát.



A kollégák sajnos nem tudtak személyesen köszönetet mondani, mert a férfi addigra észrevétlenül távozott. Hálájuk jeléül azonban a fagylaltozóban hagytak számára egy rövid üzenetet és egy saját készítésű levendulazsákot, bízva abban, hogy egyszer eljut hozzá.



A Magyar Máltai Szeretetszolgálat most a közösség segítségét kéri: remélik, hogy a történet minél több emberhez eljut, és talán az ismeretlen jótevő is értesül róla, milyen sokat jelentett ez az önzetlen gesztus a kiránduló fiataloknak és kísérőiknek.