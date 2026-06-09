Állati

Kék villogóval mentették meg az elgázolt kiscicát a kazincbarcikai rendőrök

Szívszorító, ugyanakkor reményt adó történetről számolt be a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Két kazincbarcikai rendőr szolgálatteljesítés közben mentett meg egy súlyosan sérült kiscicát, amely az autók között bolyongott a város egyik forgalmas útján.



A történet június 4-én, a kora reggeli órákban kezdődött a kazincbarcikai Mátyás király úton. A járőrök észrevették, hogy egy apró, vérző cica tántorog a forgalomban, miután feltehetően elütötte egy jármű.



Az intézkedő rendőrök, Probáld László rendőr törzszászlós és Domos Gábor rendőr őrmester azonnal cselekedtek. Felkapcsolták a szolgálati autó kék villogóját, megállították a forgalmat, hogy biztonságba helyezhessék az állatot.



A rémült cica azonban bemászott egy parkoló autó alá, majd felkapaszkodott annak alvázára. Az egyik járőr végül befeküdt a jármű alá, és így sikerült kiszabadítania a bajba jutott állatot.



A rendőrök a helyi rendészet munkatársaitól kértek segítséget, akik az ACA – Angyalok a Cicákért Alapítványhoz irányították őket. A cicát végül az alapítvány gondozásába szállították.



Az állatorvosi vizsgálatok során kiderült, hogy az apró túlélő súlyos sérüléseket szenvedett: eltört a koponyája, zúzódott a tüdeje, és az egyensúlyérzékelésért felelős központja is károsodott. Az alapítvány tájékoztatása szerint a kiscica folyamatos orvosi megfigyelés alatt áll, állapota pedig lassan, de biztatóan javul.



Az állatvédők köszönőlevelükben külön kiemelték, hogy a rendőrök nem elégedtek meg azzal, hogy eltávolítják az állatot az úttestről, hanem valódi megoldást kerestek számára. Véleményük szerint ezzel szó szerint életet mentettek.