Állati

Nyávogás a motortérből: tűzoltók mentettek ki egy bajba jutott kiscicát Budapesten

Egy autóba szorult macska kétségbeesett hangja riasztotta a járókelőket a fővárosban, végül a tűzoltók és a rendőrök közös akciója mentette meg az apró potyautast. 2026.06.09 06:53 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Különös mentőakcióhoz riasztották a fővárosi tűzoltókat kedden este a budapesti Városligeti fasorhoz, miután járókelők egy kétségbeesetten nyávogó macska hangjára lettek figyelmesek.



A helyszínen hamar kiderült, hogy a bajba jutott kiscica egy parkoló autó motorterének közelében rekedt, ahonnan önerőből nem tudott kijutni. A segítségül hívott tűzoltók gyorsan megkezdték a mentést.



A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a szakemberek lecsavarozták a gépkocsi alsó motorvédő lemezét, hogy biztonságosan hozzáférjenek az ijedt állathoz.



A műszaki beavatkozást követően néhány percnyi türelmes csalogatásra volt szükség, mire a kiscica előmerészkedett rejtekhelyéről. A tűzoltók végül sértetlenül kiszabadították a négylábú potyautast.



A történet azonban itt még nem ért véget. A mentést követően a helyszínen tartózkodó rendőrök vigyáztak az apró túlélőre addig, amíg meg nem érkeztek érte az állatvédők, akik gondoskodtak további ellátásáról és biztonságos elhelyezéséről.



A mostani történet szerencsés véget ért: a riadt kiscica épségben megúszta a kalandot, köszönhetően a gyorsan reagáló járókelőknek, a tűzoltók szakszerű munkájának és a rendőrök segítségének.