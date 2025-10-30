USA
A legtöbb amerikai helyteleníti Trump mesterséges intelligencia videóit
Az amerikai elnök közzétett egy videót, amelyen saját képmását ábrázolja, amint egy vadászgépet vezet, és ürüléket szór a tüntetőkre.2025.10.30 06:57ma.hu
Egy friss felmérés szerint az amerikai közvélemény döntő többsége elítéli Donald Trump elnök mesterséges intelligenciával készített videóit, amelyekben az államfő saját digitális hasonmását használja politikai ellenfelei gúnyolására. A YouGov kutatása szerint az amerikaiak többsége szerint ezek a videók nemcsak ízléstelenek, hanem veszélyes precedenst is teremtenek a politikai kommunikáció jövőjére nézve.
A múlt héten publikált felmérés szerint az amerikaiak 61 százaléka „határozottan”, további 9 százaléka pedig „inkább” elítélte azt a videót, amelyben Trump egy vadászgépet vezetve ürüléket dob „No Kings” feliratú tüntetőkre – az AI által generált képsor a New Yorkban nemrég zajlott kormányellenes demonstrációk karikatúrája volt. A válaszadók 60 százaléka szerint a videó „nem méltó az elnöki hivatalhoz”, több mint a fele pedig „zavarónak” vagy „sértőnek” minősítette. Mindössze 15 százalék tartotta „szórakoztatónak”, és alig 9 százalék „ötletesnek”.
A videó körüli vita azonban messze túlmutat a humor kérdésén. Politikai elemzők szerint Trump egyre tudatosabban épít a mesterséges intelligenciára mint kommunikációs eszközre, amelyet egyszerre használ provokációra, politikai szatírára és online imázsának alakítására. A Time magazin elemzése szerint Trump kampánycsapata felismerte az AI technológiában rejlő lehetőséget: a digitális manipuláció segítségével gyorsabban, látványosabban és célzottabban lehet mozgósítani a közvéleményt, mint bármilyen hagyományos kampányeszközzel.
A mostani botrány azonban komoly diplomáciai és technológiai kérdéseket is felvet. Az Egyesült Államok már eddig is élen járt az AI-fejlesztések szabályozásáról szóló vitában, ám a Trump-féle videók új dimenziót adnak a problémának: mit jelent, ha egy hivatalban lévő vagy volt elnök a mesterséges intelligenciát politikai fegyverként veti be? A deepfake-technológia már eddig is aggodalmat keltett a nemzetbiztonsági és információs körökben, különösen a dezinformációs kampányok és a választási befolyásolás veszélyei miatt. Most azonban az AI eszközei magának az államvezetésnek a kommunikációs repertoárjába is bekerültek.
Nem minden politikai szereplő ítéli el azonban a gyakorlatot. Mike Johnson, a republikánusok házelnöke, a videót védelmébe véve kijelentette, hogy Trump „valószínűleg a leghatékonyabb politikus, aki valaha használta a közösségi médiát”, és posztjai nem erőszakra buzdítanak, hanem „szatirikus politikai kommentárok”. Ugyanakkor a demokraták és több civil szervezet szerint az ilyen tartalmak normalizálják az agresszív politikai beszédet, és tovább mérgezik az amerikai közéletet.
A YouGov felmérése szerint a Trump által közzétett másik két AI-videó is hasonlóan negatív fogadtatásban részesült. Az egyikben Barack Obama korábbi elnököt mutatják be, amint a Fehér Ház Ovális Irodájában „letartóztatják”, míg a másikban a Gázai övezetet képzelik újra egy arany Trump-szoborral és a „Trump Gaza Hotel” feliratú épülettel. A kritikusok szerint ezek a képsorok nemcsak a politikai ellenfelek lejáratására szolgálnak, hanem a nemzetközi diplomáciát is veszélyeztetik, mivel sértik a Közel-Kelet háborús konfliktusának érzékeny kontextusát.
A YouGov október 20. és 22. között, 1 091 amerikai felnőtt megkérdezésével készítette a felmérést, és az eredmények azt mutatják, hogy az AI-politika egyre inkább válaszvonalat képez az amerikai társadalomban. A mesterséges intelligencia immár nem csupán technológiai kérdés, hanem geopolitikai és etikai kihívás is, amely újraértelmezi a hatalom és a felelősség viszonyát a digitális korszakban.
Trump példája – támogatói szerint – a technológiai innováció merész politikai alkalmazása. Kritikusai viszont attól tartanak, hogy ha a politikai vezetők saját céljaikra használják az AI-t, azzal a valóság és a fikció közötti határ végképp elmosódik. És ha ez megtörténik, az nem csupán az amerikai politikát, hanem a demokratikus diskurzus egészét alakíthatja át – világszinten.
