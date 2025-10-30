USA

A legtöbb amerikai helyteleníti Trump mesterséges intelligencia videóit

Egy friss felmérés szerint az amerikai közvélemény döntő többsége elítéli Donald Trump elnök mesterséges intelligenciával készített videóit, amelyekben az államfő saját digitális hasonmását használja politikai ellenfelei gúnyolására. A YouGov kutatása szerint az amerikaiak többsége szerint ezek a videók nemcsak ízléstelenek, hanem veszélyes precedenst is teremtenek a politikai kommunikáció jövőjére nézve.



A múlt héten publikált felmérés szerint az amerikaiak 61 százaléka „határozottan”, további 9 százaléka pedig „inkább” elítélte azt a videót, amelyben Trump egy vadászgépet vezetve ürüléket dob „No Kings” feliratú tüntetőkre – az AI által generált képsor a New Yorkban nemrég zajlott kormányellenes demonstrációk karikatúrája volt. A válaszadók 60 százaléka szerint a videó „nem méltó az elnöki hivatalhoz”, több mint a fele pedig „zavarónak” vagy „sértőnek” minősítette. Mindössze 15 százalék tartotta „szórakoztatónak”, és alig 9 százalék „ötletesnek”.



A videó körüli vita azonban messze túlmutat a humor kérdésén. Politikai elemzők szerint Trump egyre tudatosabban épít a mesterséges intelligenciára mint kommunikációs eszközre, amelyet egyszerre használ provokációra, politikai szatírára és online imázsának alakítására. A Time magazin elemzése szerint Trump kampánycsapata felismerte az AI technológiában rejlő lehetőséget: a digitális manipuláció segítségével gyorsabban, látványosabban és célzottabban lehet mozgósítani a közvéleményt, mint bármilyen hagyományos kampányeszközzel.



A mostani botrány azonban komoly diplomáciai és technológiai kérdéseket is felvet. Az Egyesült Államok már eddig is élen járt az AI-fejlesztések szabályozásáról szóló vitában, ám a Trump-féle videók új dimenziót adnak a problémának: mit jelent, ha egy hivatalban lévő vagy volt elnök a mesterséges intelligenciát politikai fegyverként veti be? A deepfake-technológia már eddig is aggodalmat keltett a nemzetbiztonsági és információs körökben, különösen a dezinformációs kampányok és a választási befolyásolás veszélyei miatt. Most azonban az AI eszközei magának az államvezetésnek a kommunikációs repertoárjába is bekerültek.

Nem minden politikai szereplő ítéli el azonban a gyakorlatot. Mike Johnson, a republikánusok házelnöke, a videót védelmébe véve kijelentette, hogy Trump „valószínűleg a leghatékonyabb politikus, aki valaha használta a közösségi médiát”, és posztjai nem erőszakra buzdítanak, hanem „szatirikus politikai kommentárok”. Ugyanakkor a demokraták és több civil szervezet szerint az ilyen tartalmak normalizálják az agresszív politikai beszédet, és tovább mérgezik az amerikai közéletet.



A YouGov felmérése szerint a Trump által közzétett másik két AI-videó is hasonlóan negatív fogadtatásban részesült. Az egyikben Barack Obama korábbi elnököt mutatják be, amint a Fehér Ház Ovális Irodájában „letartóztatják”, míg a másikban a Gázai övezetet képzelik újra egy arany Trump-szoborral és a „Trump Gaza Hotel” feliratú épülettel. A kritikusok szerint ezek a képsorok nemcsak a politikai ellenfelek lejáratására szolgálnak, hanem a nemzetközi diplomáciát is veszélyeztetik, mivel sértik a Közel-Kelet háborús konfliktusának érzékeny kontextusát.



A YouGov október 20. és 22. között, 1 091 amerikai felnőtt megkérdezésével készítette a felmérést, és az eredmények azt mutatják, hogy az AI-politika egyre inkább válaszvonalat képez az amerikai társadalomban. A mesterséges intelligencia immár nem csupán technológiai kérdés, hanem geopolitikai és etikai kihívás is, amely újraértelmezi a hatalom és a felelősség viszonyát a digitális korszakban.



Trump példája – támogatói szerint – a technológiai innováció merész politikai alkalmazása. Kritikusai viszont attól tartanak, hogy ha a politikai vezetők saját céljaikra használják az AI-t, azzal a valóság és a fikció közötti határ végképp elmosódik. És ha ez megtörténik, az nem csupán az amerikai politikát, hanem a demokratikus diskurzus egészét alakíthatja át – világszinten.