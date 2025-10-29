Bulvár
Felfüggesztett börtönbüntetést kért az ügyészség az Emmanuel Macron feleségéről álhírt terjesztőkre
A köztársasági elnök feleségének állandóan figyelnie kell önmagára, mert attól tart, hogy az imázsát folyamatosan torzítják.2025.10.29 06:30MTI
Háromtól 12 hónapig terjedő felfüggesztett börtönbüntetések és 8 ezer euróig terjedő pénzbírságok kiszabását kérte kedd este a párizsi büntetőbíróságon az ügyészség Emmanuel Macron államfő feleségének tíz feltételezett internetes zaklatója ellen, akik négy éve azt terjesztik, hogy a francia elnök neje transznemű nő.
Az ítélethirdetést 2026. január 5-re tűzte ki a bíróság.
Hervé Tétier ügyész három vádlottat nevezett meg az álhírterjesztés kezdeményezőjeként: a jósnőként ismert Amandine Royt, Bertrand Scholler galériatulajdonost és a Zoé Sagan álnéven publikáló Aurélien Poirson-Atlan írót. A további hét gyanúsítottat a vádhatóság "követőknek" minősítette.
A jósnőt, aki ellen hat hónap felfüggesztett szabadságvesztést és 4 ezer eurós bírságot kért az ügyész, első fokon 2024 szeptemberében egy bíróság több ezer euró kártérítés megfizetésére ítélte Brigitte Macronnak és a bátyjának, de a fellebbviteli perben július 10-én felmentették a rágalmazás vádja alól.
A nő volt az, aki 2021-ben közzétett egy videót, amelyben azt állította, hogy Brigitte Macron soha nem létezett, hanem a bátyja, Jean-Michel Trogneux vette fel ezt a személyazonosságot, miután nemet váltott. A felvételt több mint 4 millió alkalommal nézték meg, mielőtt eltávolították az internetről.
Brigitte Macron szerint - aki a bátyjával együtt fellebbezett a felmentő ítélet ellen - a videó nagymértékben hozzájárult az álhír felerősítéséhez.
Az egyik másik vádlott, Aurélien Poirson-Atlan ügyvédje, Luc Brossollet úgy vélte, hogy a per valójában a szólásszabadságról szól. Ügyfele ellen 12 hónap felfüggesztett börtönbüntetés és 8 ezer euró pénzbírság kiszabását kérte az ügyészség.
A bíróság a kétnapos per második napján, kedden meghallgatta Brigitte Macron lányát, Tiphaine Auziere-t is, aki aggodalmának adott hangot anyja "egészségi állapotának romlása" miatt.
"Ez a hazugságcunami egyre nagyobb hatással van az életkörülményeire" - mondta a 41 éves ügyvédnő, hozzátéve, hogy kezdetben "alábecsülte a mértékét".
A köztársasági elnök feleségének állandóan figyelnie kell önmagára, mert attól tart, hogy az imázsát folyamatosan torzítják - hívta fel a figyelmet Tiphaine Auziere a tárgyaláson, amelyen az anyja, Brigitte Macron nem jelent meg.
A franciaországi jogi lépéssel párhuzamosan a francia elnöki pár feljelentést tett az Egyesült Államokban is a négy éve terjedő gyűlöletkeltő üzenetek miatt, amelyek kétségbe vonják Emmanuel Macron feleségének nemét, és amelyeket széles körben terjesztettek összeesküvés-elméleteket hirdető közösségi oldalakon.
A francia elnöki pár nyáron pert indított Candace Owens amerikai politikai influenszer ellen, akinek Becoming Brigitte (Brigitte-té válni) című videósorozatát több millióan nézték meg, és akinek felvételeit a perben megvádolt francia emberek is megosztották.
Többségük meglepetését fejezte ki amiatt, hogy olyan felvételekért kell felelniük, amelyeket ők "szatirikusnak" tartottak, és szerintük a szólásszabadság részét képezik. Többen közülük úgy érzik, hogy véletlenszerűen választották ki őket a perhez több olyan internetező közül, akik megosztották az álhírt a francia elnök feleségéről.
Az elmúlt években több politikus felesége és női politikus is áldozatul esett transzfób jellegű álhíreknek a világon, mint például az Egyesült Államok volt first ladyje, Michelle Obama, az Egyesült Államok volt alelnöke, Kamala Harris, vagy Új-Zéland volt miniszterelnöke, Jacinda Ardern.
