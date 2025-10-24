Erőszak

A német rendőrség átkutatta egy újságíró otthonát egy közösségi médiás bejegyzés miatt

2025.10.24 15:00 ma.hu

A berlini rendőrség csütörtökön házkutatást tartott Norbert Bolz, neves konzervatív politikai kommentátor és korábbi egyetemi professzor otthonában, miután a közösségi médiában egy olyan bejegyzést tett közzé, amelyben a náci korszakból ismert jelszó, a „Deutschland erwache!” („Németország, ébredj!”) szerepelt. Az eset ismét felszínre hozta az Európában zajló vitát arról, hol húzódik a határ a gyűlöletbeszéd és a véleménynyilvánítás szabadsága között – különösen a digitális térben.



A rendőrök reggel érkeztek Bolz otthonába, és kihallgatták a professzort a 2024-ben közzétett posztról. Bolz elismerte, hogy ő írta a bejegyzést, így elkerülhette, hogy a hatóságok lefoglalják számítógépét. Később ironikus hangvételű üzenetet tett közzé az X platformon (korábban Twitter), amelyben azt írta: „A barátságos rendőrök azt tanácsolták, legyek óvatosabb a jövőben. Megfogadom a tanácsot, és mostantól csak fákról fogok beszélni.” A professzor rendszeres publicistája a német WELT napilapnak, amely a POLITICO testvérlapja az Axel Springer médiacsoporton belül.



A berlini ügyészség megerősítette, hogy az eljárás az „alkotmányellenes szervezetek szimbólumainak használata” című bűncselekmény gyanúja alapján indult. Bolz posztja eredetileg a baloldali taz lap egyik bejegyzésére reagált, amelyben az Alternatíva Németországnak (AfD) párt betiltását sürgették. A professzor ironikusan úgy kommentálta: „Jó fordítása a woke-nak: Németország ébredj!”



A házkutatás Németországban komoly közéleti vitát indított el. Egyesek szerint a rendőrségi fellépés indokolatlanul szigorú, és veszélyezteti a véleményszabadságot, míg mások úgy látják, a történelmi kontextus miatt a hatóságok helyesen jártak el. Németországban különösen érzékenyen kezelik a náci korszakhoz köthető kifejezéseket, amelyek használatát a törvények szigorúan tiltják, még szatirikus vagy ironikus kontextusban is.



A történet azonban túlmutat a német belpolitikán: illeszkedik abba a szélesebb európai trendbe, amelyben a digitális térben megjelenő gyűlöletbeszéd, dezinformáció és szélsőséges tartalmak elleni fellépés egyre nagyobb jogi hangsúlyt kap. Az utóbbi években több európai ország – köztük Franciaország, Írország és az Egyesült Királyság – szigorította online tartalomszabályozását, ugyanakkor ezek a lépések egyre gyakrabban vetnek fel kérdéseket a szólásszabadság korlátozásáról.

Nem ez az első eset, hogy ismert személy ellen indítanak eljárást közösségi médiás bejegyzés miatt. Az Egyesült Királyságban nemrég őrizetbe vették Graham Linehant, a Father Ted című sorozat társszerzőjét, miután a hatóságok szerint bejegyzései erőszakra buzdítottak a transznemű közösség ellen. A vita így nemcsak jogi, hanem kulturális síkon is egyre élesebb: a szólásszabadságot védők szerint a politikai korrektség és az online platformok önszabályozása lassan ellehetetleníti az eltérő vélemények kifejezését.



A nemzetközi színtéren az ügynek politikai visszhangja is van. Az Egyesült Államok alelnöke, J.D. Vance idén februárban a Müncheni Biztonsági Konferencián élesen bírálta az európai kormányokat, amiért szerinte „a szólásszabadság a kontinensen soha nem látott mértékben van veszélyben”. Ugyanakkor a Trump-adminisztráció maga is fellépett bizonyos online tartalmak ellen, ami jól mutatja: a digitális kommunikáció szabályozása a nyugati világban sem mentes az ellentmondásoktól.