Baki

Német katonát lőtt le a rendőrség, mert fegyveres támadásnak nézték a gyakorlatozást

A lövöldözés idején a Bundeswehr "Marshal Power" fedőnevű hadgyakorlata zajlott, amely több száz katonát és 12 bajorországi járást érintett.

2025.10.24 14:54ma.hu
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

Egy közös katonai gyakorlat tragikomikus és veszélyes fordulatot vett Németországban, amikor a bajor rendőrség tisztjei véletlenül rálőttek egy Bundeswehr-katonára, akit tévesen felfegyverzett fenyegetésnek hittek. A katona könnyebb sérülésekkel megúszta az esetet, de az incidens komoly kérdéseket vet fel a civil és katonai hatóságok közötti kommunikáció hiányosságairól, valamint az ország védelmi felkészültségének összehangoltságáról.

Az eset szerdán este történt Erding városában, München közelében. A bajor rendőrség közlése szerint egy bejelentést kaptak, miszerint „egy férfi hosszú lőfegyverrel” járkál a környéken. A helyszínre kiérkező egységek azonnal lezárták a területet, majd – ahogy a hatóságok később fogalmaztak – „kommunikációs hiba” miatt tüzet nyitottak. A lövedékek egyike eltalálta a Bundeswehr egyik katonáját, aki éppen a gyakorlat részeként szimulált harci helyzetben vett részt. A katonát kórházba szállították, de az éjszaka folyamán már haza is engedték.

A lövöldözés idején a Bundeswehr „Marshal Power” fedőnevű hadgyakorlata zajlott, amely több száz katonát és 12 bajorországi járást érintett. A hadsereg célja az volt, hogy éles helyzethez hasonló körülmények között tesztelje a különböző védelmi és rendvédelmi szervek – köztük a tűzoltóság, a mentőszolgálat és a rendőrség – közötti koordinációt. Az incidens azonban épp azt bizonyította, hogy ez az együttműködés még messze nem hibátlan.

A német Bild információi szerint a katonai rendészet tagjai a gyakorlat során vaktöltényekkel tüzeltek a rendőrök irányába, mivel azt hitték, a civil egyenruhások a szimuláció részét képezik. A rendőrök viszont éles lőszerrel válaszoltak, mivel nem tudtak arról, hogy katonai egységek tevékenykednek a környéken. A félreértés gyorsan tragédiába torkollhatott volna, ha a lövedékek súlyosabb sérüléseket okoznak.

A bajor rendőrség csütörtökön közleményben erősítette meg, hogy a helyi rendőri szervek nem kaptak előzetes tájékoztatást a hadgyakorlatról. „Jelenleg részletesen vizsgáljuk, hol és miért szakadt meg a kommunikáció a szervezetek között” – közölte a szóvivő. Az ügyet a bajor állami bűnügyi hivatal és a landshuti ügyészség vizsgálja, hogy kiderítsék, történt-e mulasztás a hadsereg vagy a rendőrség részéről.

Bár Joachim Herrmann, Bajorország belügyminisztere eddig nem kommentálta az esetet, szakértők szerint az incidens komoly következményekkel járhat a jövőbeni védelmi gyakorlatok szervezésére. A NATO-partnerek közötti együttműködési elvek értelmében Németországban az utóbbi években megnőtt a polgári és katonai szervek közös gyakorlatai iránti igény – különösen az ukrajnai háború és az európai biztonsági kihívások miatt.

Az erdingi lövöldözés azonban éppen arra mutatott rá, hogy a valóságban a koordinációs mechanizmusok még mindig hiányosak, és a legkisebb kommunikációs hiba is életveszélyes helyzethez vezethet. A Bundeswehr és a rendőrség most belső vizsgálatokkal igyekszik feltárni, miként történhetett meg, hogy egy védelmi szimulációból éles fegyverhasználat lett.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Belépés és regisztráció

ma.hu legfrissebb hírei:

top cikkek:

top fórum témák:

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.