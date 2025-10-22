Állatvédelem

Hazatért a két hete megszökött dél-afrikai sül a Jászberényi Állatkertbe

A jászberényi lakos gyors bejelentése és az állatkerti szakemberek éjszakai akciója révén sikerült épségben visszafogni az állatot, amely két hete szökött meg ismeretlen tettes miatt. 2025.10.22

Megnyugtató hírről számolt be a Jászberényi Állat- és Növénykert: két hét bujkálás után előkerült és biztonságban visszatért második dél-afrikai sülük, amely október 7-én szökött meg az intézményből. A különleges állatot vasárnap este, 22 és 23 óra között sikerült befogni a város határában, miután egy jászberényi lakos észlelte az úton kóborló sült, és azonnal értesítette az állatkertet.



A bejelentés szerint az állatot a Jászberényből Nagykáta felé vezető kerékpárút mentén, nem messze a Hűtőgépgyári bekötőúttól, a város vége táblánál látták meg. A riasztás után az állatkert vezetője és fia tíz percen belül a helyszínre érkezett. Mindketten tapasztalt vadgazdálkodási szakemberek, akik azonnal megkezdték a keresést az éjszaka sötétjében.



A sül azonban megriadt egy arra haladó kerékpárostól, és a közeli, sűrű növényzetű ártéri erdőbe menekült. A kutatás hőkamerák segítségével indult, majd erős reflektorokkal folytatódott, miután a keresők a menekülő állat nyomára bukkantak. Mintegy 45 percnyi kitartó nyomkövetés után, az állatkert ápolóinak segítségével végül sikerült épségben befogni a megviselt, de élő és mozgékony sült.



A hosszas kóborlás után az állat szemmel láthatóan lefogyott, de az első állatorvosi vizsgálatok szerint szerencsére nem szenvedett komolyabb egészségkárosodást. Gondozói még az éjszaka folyamán bőséges eleséggel és kényelmes környezettel várták vissza, hogy minél gyorsabban regenerálódjon.



Az állatkert külön köszönetet mondott Kubányi Krisztiánnak, annak a jászberényi lakosnak, aki azonnali bejelentésével és a befogási művelet során nyújtott segítségével kulcsszerepet játszott a sül sikeres hazatérésében. Az intézmény közleménye szerint a bejelentés és a gyors reagálás nélkül az állatot aligha sikerült volna ilyen rövid idő alatt biztonságban visszaszállítani.



Az ügy hátterében továbbra is ismeretlen tettes áll: a két sül október elején szökött meg, miután valaki megrongálta a karanténhelyiség zárját, és kieresztette az állatokat. A rendőrség azóta is vizsgálja az esetet, az elkövető személyazonossága és indítéka egyelőre nem ismert.



A Jászberényi Állat- és Növénykert bízik abban, hogy a jövőben nem történik hasonló incidens, és állataik biztonságát sem emberi felelőtlenség, sem rosszindulat nem veszélyezteti többé. Az intézmény számára ez az eset nemcsak megpróbáltatás volt, hanem egyúttal annak is bizonyítéka, hogy a helyi közösség és az állatkerti dolgozók együttműködése képes gyorsan és hatékonyan orvosolni a legváratlanabb helyzeteket is.