Állati

Szívmelengető pillanat a vadkamerán: önfeledten ugráló őzgida a Kárpátokban

A sok medvés felvétel után most egy egészen más arcát mutatta a természet: a Vad Kárpátok vadkamerája egy játékos őzgidát rögzített, amint boldogan ugrál az anyja előtt. 2025.10.18 16:31 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Vad Kárpátok Facebook-oldalán megosztott legújabb felvétel rövid idő alatt elvarázsolta a természetkedvelőket. A videón egy fiatal őzgida látható, aki felszabadultan ugrándozik az erdőben, miközben anyja figyelmesen szemléli minden mozdulatát. A felvétel különlegessége, hogy az ilyen bensőséges pillanatokat a vadonban ritkán sikerül megörökíteni, hiszen az állatok természetes viselkedését emberi jelenlét mellett szinte lehetetlen megfigyelni.



A Vad Kárpátok oldal kezelői is kiemelték, milyen üdítő élmény látni ezt a kedves jelenetet a sok, mostanában megszaporodott medvés videó után. A vadkamera segítségével készült felvétel emlékeztet arra, mennyi szépség és életöröm rejtőzik az erdők mélyén, ha türelmesen és tisztelettel fordulunk a természet felé.



A videó gyorsan népszerűvé vált a közösségi médiában, sokan a nap legszebb pillanatának nevezték az ugrándozó őzgidát, amely egy pillanatra mindenkinek visszahozta a természet derűjét és nyugalmát.