Eltüntették a hajamat! - Trump kiakadt a Time magazin címlapja miatt - képpel!

Donald Trump amerikai elnök ismét a figyelem középpontjába került - ezúttal nem politikai döntése, hanem frizurája miatt. A Time magazin új címlapja, amely elismerően írt a gázai tűzszünet közvetítésében játszott szerepéről, alaposan feldühítette az elnököt, aki szerint a fotón "eltüntették" a haját. 2025.10.14 20:35 ma.hu

Donald Trump ezúttal nem külpolitikai vagy gazdasági ügyben fakadt ki, hanem a külseje miatt. A Time magazin hétfői számában megjelent címlapfotó, amely az elnök közelmúltbeli diplomáciai sikerét, a gázai tűzszünet közvetítését ünnepelte, nem aratott osztatlan sikert magánál Trumpnál. Az amerikai elnök a Truth Social platformon fakadt ki kedd hajnalban, és kifejezetten dühösen reagált a róla készült portréra, amelyet a magazin „Trump diadala” címmel közölt.



„Ez talán a valaha volt legrosszabb címlapfotó. Eltüntették a hajamat, és valami furcsa lebegő koronát tettek a fejem fölé – de az is kicsi, torz és nevetséges. Egyszerűen bizarr!” – írta az elnök. Trump szerint bár a cikk maga „viszonylag jó volt”, a képkiválasztás szerinte szándékos „karaktergyilkosság”. A politikus már korábban is sokszor vádolta az amerikai médiát elfogultsággal, mondván, hogy a sajtó szinte minden esetben a negatívumokat emeli ki vele kapcsolatban.



A mostani vita apropója pedig épp egy olyan téma, amelyet Trump különösen büszkén hangoztat: a Gázai övezetben elért tűzszünet, amelyet Egyiptomban, Katar és Törökország közvetítésével sikerült aláírni. A megállapodás megállította a 2023. október 7-i Hamász-támadás nyomán kirobbant harcokat, és Trump szerint ez a külpolitikai siker akár Nobel-békedíjat is érdemelne. Az elnök korábban többször kijelentette, hogy nemzetközi közvetítői tevékenysége – köztük a közel-keleti béke előmozdítása – „példa nélküli”, és úgy érzi, a világvezetők is elismerik ezt.

The living Israeli hostages held in Gaza have been freed under the first phase of Donald Trump's peace plan, alongside a Palestinian prisoner release. The deal may become a signature achievement of Trump's second term, and it could mark a strategic turning point for the Middle... pic.twitter.com/0bZDABIDGj — TIME (@TIME) October 13, 2025

A Nobel-díjat azonban idén nem ő, hanem a venezuelai ellenzéki politikus, María Corina Machado kapta, ami újabb csalódást okozott Trumpnak. Az amerikai elnök egyébként több külföldi vezető elismerését is elnyerte: Vlagyimir Putyin orosz elnök például „valódi és tagadhatatlan béketörekvésekről” beszélt, hozzátéve, hogy bízik abban, Washington közvetítése egyszer a kelet-európai háború rendezéséhez is hozzájárulhat.



A Time magazin mindeközben nem reagált hivatalosan Trump kritikájára, de a közösségi médiában heves vita bontakozott ki a címlap körül. Egyesek szerint a fotó „művészi értelmezés”, amely az elnök hatalmi törekvéseit és önképét tükrözi, mások viszont úgy vélik, a szerkesztők valóban átlépték a jó ízlés határát.



Trump azonban nem hagyja annyiban. Mint mindig, most is a nyilvánosságban vívja harcát a „részrehajló média” ellen – és ha valamit biztosan elért, az az, hogy a Time címlapja ismét róla szól. Ahogy egyik támogatója fogalmazott a Truth Socialön: „Lehet, hogy a haját eltüntették, de a figyelmet biztosan nem.”