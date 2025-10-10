Bulvár
Trump megköszönte Putyinnak a Nobel-békedíjjal kapcsolatos megjegyzését
Az amerikai elnök helyett pénteken egy venezuelai ellenzéki politikus javára ítélték oda a díjat. Trump azt állítja, hogy a békefenntaró erőfeszítéseket figyelmen kívül hagyták.2025.10.10 22:39ma.hu
Donald Trump amerikai elnök köszönetet mondott Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, amiért az nyilvánosan kiállt mellette, miután a Nobel-bizottság idén sem neki ítélte oda a béke Nobel-díjat. A testület a venezuelai ellenzéki politikusnak, María Corina Machadónak ítélte az elismerést, amivel Trump szerint ismét „politikai döntést hozott a bizottság a béke rovására.”
Az amerikai elnök, aki 2025 januárjában tért vissza a Fehér Házba, már több alkalommal hangoztatta, hogy külpolitikai lépései – különösen a Gázában folytatott közvetítői erőfeszítései, valamint az ukrajnai háború lezárására tett kísérletei – méltóvá teszik a Nobel-békedíjra. Trump a saját közösségi platformján, a Truth Socialön közzétett bejegyzésében azt írta: „Köszönöm Putyin elnöknek!”, mellékelve egy felvételt, amelyen az orosz államfő éppen az ő béketeremtő munkáját méltatja.
Putyin a tádzsikisztáni Dusanbéban tartózkodva nyilatkozott az ügyről. Szerinte a Nobel-bizottság „sokszor olyan embereket tüntet ki, akik valójában semmit sem tettek a békéért”, ezzel pedig magát a díjat is hiteltelenné teszi. Hozzátette, nem az ő dolga eldönteni, ki érdemelné meg a kitüntetést, de szerinte Trump „valóban sokat tesz a tartós, évek vagy évtizedek óta fennálló válságok rendezéséért”. Az orosz elnök példaként említette az amerikai elnök közel-keleti közvetítési kísérleteit és az ukrajnai vérontás megszüntetésére irányuló kezdeményezéseit.
A Nobel-bizottság idén a venezuelai ellenzéki vezetőnek, María Corina Machadónak ítélte oda a békedíjat, elismerve „a venezuelai demokratikus szabadságjogokért folytatott fáradhatatlan küzdelmét.” A caracasi kormány élesen bírálta a döntést, szerintük Machado amerikai forrásokból támogatott „fasiszta” csoportokkal működik együtt, amelyek célja a venezuelai kormány destabilizálása.
Washingtonban sem maradt reakció nélkül a döntés: Steven Cheung, a Fehér Ház kommunikációs igazgatója az X-en közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, a Nobel-bizottság ismét bebizonyította, hogy „a politika elé helyezi a békét.” Hozzátette, hogy Trump „igazi humanitárius szívvel rendelkezik, és olyan akaraterővel bír, amely hegyeket mozgat meg.”
Bár Trumpnak a második elnöki ciklusában is rendre vitatott külpolitikai lépései vannak, a mostani eset jól mutatja, hogy a nemzetközi színtéren továbbra is megosztó figura – egyesek szerint a béke bajnoka, mások szemében azonban inkább a konfliktusok forrása.
