Csokoládédiplomácia Strasbourgban Ursula von der Leyen születésnapján

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán ünnepelte 67. születésnapját az Európai Parlamentben, ahol egy különleges ajándékot kapott Terry Reintke német zöldpárti képviselőtől. A kedves gesztus nemcsak jókedvet, hanem finom diplomáciai üzenetet is hordozott az uniós politikai feszültségek közepette.

Az Európai Parlament strasbourgi ülésén a politikai viták és bizalmatlansági indítványok között egy rövid pillanatra oldódott a légkör: Ursula von der Leyen egy ajándékzacskót vett át Terry Reintke-től, a Zöldek frakcióvezetőjétől. A csomag tartalma egyszerű, de szimbolikus volt – csokoládé. Reintke szóvivője tréfásan úgy fogalmazott: „Terry csokoládét adott neki, abban a reményben, hogy a szerotonin és a dopamin jó zöld törvényhozásba fordul majd át.”



Nem tudni, hogy az édességet a híres brit Terry’s márka készítette-e, de annyi bizonyos, hogy a képviselő személyesen vásárolta. A gesztus ironikus és barátságos üzenetet is hordozott, különösen annak fényében, hogy a Zöldek és von der Leyen viszonya korántsem felhőtlen. A párt frusztrált amiatt, hogy a Bizottság „egyszerűsítési” politikája több környezetvédelmi és klímavédelmi intézkedést is felvizezett az elmúlt hónapokban.



A születésnapi jókedv ugyanakkor nem tart sokáig: csütörtökön két bizalmatlansági indítványról is szavaz az Európai Parlament, amelyeket a szélsőjobboldali és szélsőbaloldali frakciók nyújtottak be von der Leyen ellen. Bár a politikai aritmetika alapján az elnök bukása gyakorlatilag kizárt, a vita újra reflektorfénybe helyezi a Bizottság vezetőjét és a brüsszeli intézményi stabilitást.



Reintke a hétfői plenáris vitában világossá tette: a Zöldek korántsem elégedettek von der Leyen teljesítményével, de jelenleg nem látnak reális alternatívát. „Ebben a geopolitikai feszültségekkel teli időszakban tényleg intézményi válságot akarunk?” – tette fel a kérdést, utalva az Ukrajnát, Gázát és a klímapolitikát érintő kihívásokra.



A zöldpárti politikus szerint a Bizottság késve reagált a gázai humanitárius helyzetre, és több klímavédelmi kezdeményezést is „bedobtak a busz alá” a tagállamok és az iparági lobbi nyomására. Mégis úgy véli, hogy a Parlament erőviszonyai nem változnának egy esetleges bizottsági bukás után, és a Tanácsban uralkodó viszonyok „még kedvezőtlenebbek” lennének a környezetvédelmi ügyek számára.



A csokoládé tehát nem csupán születésnapi kedvesség volt, hanem politikai gesztus is: a Zöldek részéről egy finom figyelmeztetés, hogy a kompromisszumok korában sem felejthetik el az unió alapvető környezeti és demokratikus értékeit. Ursula von der Leyen mosollyal fogadta az ajándékot, de a parlamenti szavazás kimenetele – még ha előre borítékolható is – ismét megmutatja, mennyire ingatag egyensúlyon nyugszik az uniós politika a válságok és belső feszültségek korában.