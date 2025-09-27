Bulvár
Lapraszerelt diplomácia - az ENSZ apró Ikea asztala a középpontban
A LACK Ikea-asztal megjelenése rögtön lavinát indított el a közösségi médiában.2025.09.27 08:27ma.hu
Az ENSZ Közgyűlésén idén nemcsak a világ vezetői kerültek reflektorfénybe, hanem egy egészen más szereplő is: egy apró Ikea-asztalka, amely a diplomácia váratlan sztárjává vált. Ursula von der Leyen és Donald Trump New York-i találkozóján ugyanis nem a szónoklatok vagy a protokolláris gesztusok keltették a legnagyobb feltűnést, hanem az a szerény bútordarab, amely a két politikus között helyezkedett el – a LACK névre hallgató, 9,99 eurós modell.
A pillanatban volt valami abszurd: von der Leyen úgy festett, mintha hipnotizőrként intette volna csendre a közönséget, mielőtt Trumppal közösen valami képtelen mutatványba kezdene, például nyers hagymát falatozni vagy éppen J. D. Vance-t kinevezni egy kulcspozícióba. A valódi főszereplő azonban nem a színpadi dinamika, hanem a minimalista skandináv dizájn lett, amely a világ legfontosabb diplomáciai színterén is helyet követelt magának.
Az Ikea-asztal megjelenése rögtön lavinát indított el a közösségi médiában: vajon van az ENSZ-nek külön alkalmazottja, aki lapraszerelt bútorokat szerel össze? És ki a titokzatos „Imbuszkulcs úr”, aki minden tárgyalóterem kulisszái mögött ott bujkál? A humoristák csak sajnálni tudták, hogy a szervezők nem tettek a kisasztalra egy FLÄRDFULL illatgyertyát is, amely svédül annyit jelent: „hiú” – aligha lehetett volna frappánsabb üzenet Trumppal szemben.
Von der Leyen mindenesetre örülhetett, hogy legalább széket kapott, hiszen 2021-ben Törökországban Recep Tayyip Erdoğan és Charles Michel kényelmes fotelben foglaltak helyet, míg ő egy színes babzsákon volt kénytelen részt venni a hivatalos találkozón. A mostani Ikea-epizód ehhez képest előrelépésnek számított.
Vlagyimir Putyin alighanem jót nevethetett a képsorokon. Őt elképzelni egy apró kisasztal mögött lehetetlen: az orosz elnök inkább az óriási, több méter hosszú, masszív fehér asztalairól ismert, amelyek inkább emlékeztetnek egy templom oltárára, mint egy Ikea-bútorra.
Trump stílusa persze egészen más irányba fordult. Az Ovális Iroda belső tereit állítólag saját „aranyemberével”, John Icart floridai bútorkészítővel alakíttatta át, hogy minden lehetséges felületet arannyal futtasson. A Fehér Ház szóvivője ezt „aranykorszaknak szóló arany irodaként” méltatta, ám a zenész Jack White inkább egy pankrátor öltözőjéhez hasonlította a helyiséget.
A külpolitikai szürrealizmus azonban itt nem ért véget. Már készülnek a tervek, hogy 2026-ban, az Egyesült Államok 250. születésnapján a Fehér Ház gyepén Ultimate Fighting Championship-gálát rendezzenek, ahol a harcosok az Ovális Irodából vonulnak majd be a ketrecbe. A szkeptikusok szerint mindez sokkal inkább hasonlít majd egy római gladiátorviadalhoz, ahol Trump aranytrónon, tógában és túl hosszú nyakkendőben ítélkezik majd.
Hogy az Ikea-asztal mindezt túléli-e, az egyelőre kérdéses. Egy biztos: a diplomáciai történelem könyvei valószínűleg nem az ENSZ felszólalásait fogják idézni ebből a közgyűlésből, hanem azt a pillanatot, amikor a világ két politikai óriása közé befért egy egyszerű, kilenc eurós bútordarab.
