Epstein-botrány

Nemrég meghívta, ma pedig már nem is tudja Trump, hogy ki az a Peter Mandelson

Donald Trump májusban dicsérte Peter Mandelson "gyönyörű akcentusát", és nemrég meghívta az Ovális Irodába. De egy hét hosszú idő a politikában. 2025.09.18 18:46 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Donald Trump amerikai elnök élesen elhatárolódott Peter Mandelsontól, az Egyesült Királyság nemrég menesztett washingtoni nagykövetétől, akit Keir Starmer brit miniszterelnök Jeffrey Epsteinnel való kapcsolatai miatt bocsátott el. A két vezető közös sajtótájékoztatóján Trump úgy nyilatkozott: „Nem ismerem őt.”



Donald Trump csütörtökön kijelentette, hogy nem ismeri Peter Mandelsont, a brit diplomáciát vezető kormányfő, Keir Starmer által múlt héten menesztett nagykövetet. Az ügy hátterében az áll, hogy Mandelson hosszú évekkel ezelőtt baráti kapcsolatot ápolt Jeffrey Epsteinnel, a hírhedt pedofil pénzemberrel. A botrány azóta komoly belpolitikai válságot idézett elő Londonban.



A helyzetet különösen kényessé teszi, hogy Trumpot magát is évek óta faggatják egykori viszonyáról Epsteinnel. A mostani ügyben az amerikai elnök neve felbukkant egy 2003-as „születésnapi könyvben,” amelyet Epstein tiszteletére állítottak össze, bár a Fehér Ház tagadja, hogy a Trumpnak tulajdonított bejegyzés hiteles lenne.



A közös sajtótájékoztatón Trump látványosan próbált távolságot tartani a brit politikustól. „Nem ismerem őt, tényleg nem. Hallottam róla, de szerintem erről inkább a miniszterelnök tudna beszélni, hiszen ő hozta meg a döntést” – mondta, majd közvetlenül Starmerhez fordult: „Mi a válasza erre?”



Keir Starmer hangsúlyozta, hogy Mandelson menesztésére csak azután került sor, hogy „olyan információk kerültek napvilágra, amelyek az ő kinevezésekor még nem voltak elérhetők.” A Bloomberg által nyilvánosságra hozott kiszivárgott e-mailek szerint Mandelson 2008-ban, közvetlenül Epstein börtönbüntetésének megkezdése előtt biztató levelet küldött a pénzembernek.



Az ügy azért is különösen kellemetlen London és Washington számára, mert Mandelson nagykövetként szoros kapcsolatokat épített Trump környezetével. Májusban az Ovális Irodában hosszasan tárgyalt az elnökkel a két ország közötti korlátozott kereskedelmi egyezményről, sőt egy Rolls Royce-üzlet lehetőségét is felvetette. Trump akkor még elismerően szólt róla, és így zárta beszélgetésüket: „Micsoda gyönyörű akcentus. Bárcsak nekem is ilyen lenne.”



Most azonban a baráti hangnemnek nyoma sincs. A Mandelson körüli botrány mindkét fővárosban kényelmetlen kérdéseket vet fel a politikai elit Epsteinhez fűződő kapcsolatairól, miközben Trump láthatóan mindent megtesz, hogy saját múltjától is elhatárolja magát.