Botrány

Macron bíróságon fogja bebizonyítani felesége valódi nemét

Emmanuel Macron francia elnök és felesége, Brigitte jogi úton kívánják tisztázni a First Lady körül kialakult vitát. Az amerikai bíróságon zajló perben tudományos szakértői bizonyítékokat terveznek bemutatni, miután Brigitte Macron nemi identitását szélsőjobbos körökben transzfób állításokkal támadták.



Emmanuel és Brigitte Macron az Egyesült Államokban indítottak rágalmazási pert Candace Owens amerikai szélsőjobboldali influenszer ellen, aki hónapok óta azt állítja, hogy a francia First Lady valójában férfiként született, majd nemváltáson esett át, sőt, hogy fiatalkorában „belevonta” a tinédzser Macronba. Owens vádjai komoly felháborodást keltettek Franciaországban és nemzetközi szinten is.



A francia elnöki pár amerikai ügyvédje, Tom Clare a BBC „Fame Under Fire” című podcastjében kijelentette: a per során tudományos szakértői véleményekkel fognak fellépni a vádak ellen. Mint mondta, a bizonyítékok „szakmai és tudományos jellegűek” lesznek, egyértelműen cáfolva Owens állításait. Clare hozzátette, hogy mind az elnök, mind felesége kész tanúskodni, noha ez a folyamat „rendkívül tolakodó” a család számára.



A Macron házaspár döntése, hogy bírósági úton védik meg magukat, kockázatos kommunikációs lépés: a politikai elemzők szerint fennáll a Streisand-hatás veszélye, vagyis hogy az ügyre még nagyobb figyelem irányulhat azáltal, hogy megpróbálják elhallgattatni az álhíreket. Maga Macron augusztusban úgy fogalmazott, hogy nem maradt más lehetőségük, ha „tiszteletben akarják tartatni az igazságot.”



Brigitte Macron háromgyermekes édesanya, aki még tanárnőként ismerte meg a nála 24 évvel fiatalabb Emmanuel Macront Amiens-ben. A kapcsolatuk kezdettől fogva a közéleti figyelem középpontjában állt, de a mostani támadások új szintre emelték a személyes életük elleni támadásokat.



A Politico értesülései szerint Owens továbbra is azzal vádolja a Macronékat, hogy perükkel valójában meg akarnak félemlíteni egy újságírót. A jogi eljárás azonban azt mutatja, hogy a francia elnöki pár kész nyílt bírósági fórumon megvédeni becsületét – és ezzel precedenst teremthet a politikai élet szereplőit célzó dezinformáció elleni küzdelemben.