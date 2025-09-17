Állati

Kismacska blokkolta a 75-ös trolijáratot

Kiscicát mentett a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO a 75-ös jelzésű trolibusz futóművéből.



A Budapesti Közlekedési Központ kérte a mentőegység segítségét egy nem mindennapi esethez. Az egyik menetrendszerinti trolibusz sofőrje figyelt fel a keserves macskanyávogásra a jármű aljából. A szolgálat kamerákkal pontosította a cica pozicióját és utána pedig a gépjármű alkatrészeinek a bontásával sikerült a rémült kiscicát a szorult helyzetéből kimenteni.



A kiemelés után perceken belül már gazdája is lett, hiszen az egyik dolgozó örökbefogadta.