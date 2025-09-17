Állati
Kismacska blokkolta a 75-ös trolijáratot
A cica nemcsak hírnévre, hanem gazdára is talált.2025.09.17 14:15ma.hu
Kiscicát mentett a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO a 75-ös jelzésű trolibusz futóművéből.
A Budapesti Közlekedési Központ kérte a mentőegység segítségét egy nem mindennapi esethez. Az egyik menetrendszerinti trolibusz sofőrje figyelt fel a keserves macskanyávogásra a jármű aljából. A szolgálat kamerákkal pontosította a cica pozicióját és utána pedig a gépjármű alkatrészeinek a bontásával sikerült a rémült kiscicát a szorult helyzetéből kimenteni.
A kiemelés után perceken belül már gazdája is lett, hiszen az egyik dolgozó örökbefogadta.
