Franciaország

Orosz állampolgárságot kért de Gaulle francia elnök unokája

Pierre de Gaulle, az ötödik francia köztársaság alapítójának, Charles de Gaulle tábornoknak az unokája a TASZSZ hírügynökség által kedden közölt nyilatkozatában kijelentette, hogy orosz állampolgár kíván lenni.



"Az állampolgárság megszerzésével átadhatjuk gyermekeinknek a számunkra fontos értékeket, és jó oktatást biztosíthatunk számukra. Meg akarjuk menteni a gyermekeket a dekadenciától, az értékek hanyatlásától, amely a nyugati világban zajlik. Úgy gondolom, hogy ez erőteljes jelkép lehetne, és lehetővé tenné, hogy tovább építsük kapcsolatainkat" - mondta a 62 éves üzletember, médiavállalkozó.



"Ami magát a döntést illeti, az természetesen Vlagyimir Putyin elnöktől függ" - tette hozzá Pierre de Gaulle.



A néhai francia elnök unokája azt mondta, hogy büszke lesz az orosz állampolgárság megszerzésére, mert szereti Oroszország kultúráját, és csodálja, ahogy védelmezi az alapvető értékeket. Hangot adott véleményének, miszerint az állampolgárság odaítélése "példaként fog szolgálni arra, hogy a barátság Oroszország és Franciaország között továbbra is fennáll".



Pierre de Gaulle korábban közölte, hogy szeretne a feleségével, Rimával együtt Oroszországba költözni.