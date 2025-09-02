Állatvédelem
1 millió forintos vérdíjat tűztek ki egy gödöllői állatkínzóra
Virslidarabokba bújtatott tűhegyes csavarokat dobott be az állatkínzó egy családi ház udvarára, a kutyatulajdonos nagy erőkkel keresi az elkövetőt.2025.09.02 10:23ma.hu
2025. augusztus 20-én csavaros virsliket dobtak be a kutyatulajdonos udvarába. A férfi szerint nyilvánvalóan valamelyik közeli lakó tehette, mert zavarhatta a kutyaugatás, annak ellenére, hogy a legtöbb szomszédja szerint nem zavaró az ugatás, de ennek ellenére mindent megtett, hogy még ezt is a minimumra csökkentse.
"Szeretném kérni a környezetemben levőket, hogy segítsenek megtalálni az elkövetőt. Esetleg ismerik vagy tudnak hasonló esetről a környéken. Ha valaki segítene megtalálni, nem lennék hálátlan. A rendőrség már nyomoz az ügyben" - írta a férfi a Gödöllő Facebook-csoportban.
Azóta több posztot is közzétett, először félmilliós díjat kínált annak, aki hitelt érdemlően bizonyítja, ki volt az elkövető, ám mára már 1.000.000 forintra emelte az összeget.
"Gyanúsított van már de biztosra kell menni" - közölte.
Rengetegen jelezték hogy hozzájárulnak a nyomravezetői díjhoz
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
