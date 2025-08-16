Botrány
CCCP-s pulóverben trollkodott Lavrov Alaszkában
Az orosz külügyminiszter a Szovjetuniót hirdető öltözéket viselt az alaszkai csúcstalálkozóra érkezve.2025.08.16 18:29ma.hu
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter nemcsak tárgyalóasztalnál, hanem a divat világában is visszhangot keltett, amikor az alaszkai csúcstalálkozóra a meghökkentő feliratú pulóverben érkezett. A „CCCP” betűkkel díszített, retró stílusú felső azonnal szenzációt váltott ki, és egy nap alatt teljesen elfogyott a gyártó készlete. Bár a választott öltözet látszólag egyéni ízlés megnyilvánulása, sokan nagyon is jogosan provokációt és politikai szimbolikát látnak benne, különösen az orosz–amerikai tárgyalások és az ukrajnai konfliktus kontextusában.
A találkozóra Vlagyimir Putyin elnök társaságában érkező Lavrov fehér, hosszú ujjú pulóvert viselt, amelyen fekete betűkkel díszelgett a „CCCP” felirat, a Szovjetunió orosz rövidítése. A fekete mellénnyel kombinált öltözék a szovjet korszak retró esztétikáját idézte meg. A csúcstalálkozó maga közel három órán át tartott Anchorage-ban, és a felek hivatalosan a háború lezárásának lehetőségeiről tárgyaltak, de a nyilvánosság figyelmét egy pillanatra a diplomáciai protokoll helyett Lavrov öltözéke ragadta magával.
A pulóvert készítő orosz márka, a Cseljabinszkban működő SelSovet alapítója, Jekatyerina Varlakova szerint a termék iránti kereslet azonnal megugrott. Elmondása szerint a csúcstalálkozón készült fotók után a készletük egyetlen éjszaka alatt kiürült, jelenleg pedig már csak előrendelés útján lehet hozzájutni a ruhadarabhoz. A 2017-ben alapított divatmárka az utóbbi években vált ismertté a közösségi médián keresztül, ahol a szovjet korszak ikonográfiáját vegyítik a modern utcai divat jegyeivel.
A gesztus sokak szerint túlmutatott a divat világán. Egyes elemzők úgy vélték, hogy Lavrov választása burkolt utalás lehetett Ukrajna egykori szovjet kötelékére, bár a külügyminiszter nem kommentálta öltözékének politikai tartalmát. Mások inkább a hazai kulturális trendek felől közelítik meg a jelenséget: Oroszországban az utóbbi években újraéledt a szovjet nosztalgia, amely nemcsak a divatban, hanem vendéglátóhelyek és kulturális rendezvények arculatában is megjelenik.
A szovjet szimbólumok újraértelmezése egyszerre szolgál kereskedelmi és identitásépítő célt. Összességében jól hangzik, hogy a tervezők és fogyasztók számára a CCCP-felirat vagy a retró stílusú kiegészítők a közös múlt és a kulturális büszkeség kifejeződései, de sosem szabad megfeledkeznünk egy olyan geopolitikai jelképről, amely nemcsak a divatot repíti vissza a muúltba, hanem akár egész Európával is ezt teheti a jövőben.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 6:58 Trump csúcstalálkozót akar Putyinnal és Zelenszkijjel már pénteken
- 20:44 Tüntetők támadtak kormányhivatalokra Szerbiában - lángoltak az irodák - videó
- 18:29 CCCP-s pulóverben trollkodott Lavrov Alaszkában
- 16:18 Itt a várva várt meteoritgyémánt - 50%-kal keményebb a földi gyémántnál
- 14:15 Rengeteg halott az indiai-pakisztáni határ mentén
- 12:14 Ellenzéki tüntetést oszlatott fel a rendőrség Moldovában
- 10:13 A Trump-Zelenszkij telefonhívás nem volt könnyű - Axios
top cikkek:
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06