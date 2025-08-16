Botrány

CCCP-s pulóverben trollkodott Lavrov Alaszkában

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter nemcsak tárgyalóasztalnál, hanem a divat világában is visszhangot keltett, amikor az alaszkai csúcstalálkozóra a meghökkentő feliratú pulóverben érkezett. A „CCCP” betűkkel díszített, retró stílusú felső azonnal szenzációt váltott ki, és egy nap alatt teljesen elfogyott a gyártó készlete. Bár a választott öltözet látszólag egyéni ízlés megnyilvánulása, sokan nagyon is jogosan provokációt és politikai szimbolikát látnak benne, különösen az orosz–amerikai tárgyalások és az ukrajnai konfliktus kontextusában.



A találkozóra Vlagyimir Putyin elnök társaságában érkező Lavrov fehér, hosszú ujjú pulóvert viselt, amelyen fekete betűkkel díszelgett a „CCCP” felirat, a Szovjetunió orosz rövidítése. A fekete mellénnyel kombinált öltözék a szovjet korszak retró esztétikáját idézte meg. A csúcstalálkozó maga közel három órán át tartott Anchorage-ban, és a felek hivatalosan a háború lezárásának lehetőségeiről tárgyaltak, de a nyilvánosság figyelmét egy pillanatra a diplomáciai protokoll helyett Lavrov öltözéke ragadta magával.



A pulóvert készítő orosz márka, a Cseljabinszkban működő SelSovet alapítója, Jekatyerina Varlakova szerint a termék iránti kereslet azonnal megugrott. Elmondása szerint a csúcstalálkozón készült fotók után a készletük egyetlen éjszaka alatt kiürült, jelenleg pedig már csak előrendelés útján lehet hozzájutni a ruhadarabhoz. A 2017-ben alapított divatmárka az utóbbi években vált ismertté a közösségi médián keresztül, ahol a szovjet korszak ikonográfiáját vegyítik a modern utcai divat jegyeivel.



A gesztus sokak szerint túlmutatott a divat világán. Egyes elemzők úgy vélték, hogy Lavrov választása burkolt utalás lehetett Ukrajna egykori szovjet kötelékére, bár a külügyminiszter nem kommentálta öltözékének politikai tartalmát. Mások inkább a hazai kulturális trendek felől közelítik meg a jelenséget: Oroszországban az utóbbi években újraéledt a szovjet nosztalgia, amely nemcsak a divatban, hanem vendéglátóhelyek és kulturális rendezvények arculatában is megjelenik.



A szovjet szimbólumok újraértelmezése egyszerre szolgál kereskedelmi és identitásépítő célt. Összességében jól hangzik, hogy a tervezők és fogyasztók számára a CCCP-felirat vagy a retró stílusú kiegészítők a közös múlt és a kulturális büszkeség kifejeződései, de sosem szabad megfeledkeznünk egy olyan geopolitikai jelképről, amely nemcsak a divatot repíti vissza a muúltba, hanem akár egész Európával is ezt teheti a jövőben.