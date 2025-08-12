Állatvédelem

Horrornyúl miatt aggódnak az emberek - fura csápszerű szájszerve rémisztő

A coloradói Fort Collins lakói nemrég szokatlan látványt észleltek a környéken: olyan nyulakat, amelyek arcán furcsa kinövések voltak. Susan Mansfield, a környék lakója a KUSA riportereinek elmondta, hogy a nyulak szája körül „fekete csápok vagy fekete tüske-szerű kinövések” látszanak.



„Azt hittem, hogy a tél folyamán elpusztulnak, de nem így történt, idén is visszatértek” – mondta Mansfield a KUSA-nak.

A jelenség kíváncsiságot és aggodalmat keltett a helyiek körében, egyesek azt feltételezték, hogy a nyulak fertőző betegségben szenvednek. A Colorado Parks and Wildlife megerősítette, hogy az állapotot valóban egy vírus okozza, amely azonban nem fertőző más állatokra.



A Missouri Egyetem szerint a beteggséget, amelyet nyúl (Shope) papillomavírusnak neveznek, egy DNS-vírus okozza, „amely leggyakrabban a középnyugati pamutfarkú nyulaknál és házi nyulaknál fordul elő”.



A hatóságok azt tanácsolták a lakosoknak, hogy hagyják békén a nyulakat, ahogyan bármely más vadállattal is tennék.



A Colorado Parks and Wildlife szerint a vírus okozta bizarr látvány, amely szemölcsökhöz vagy jóindulatú rákos sejtekhez hasonlít, nem gyógyítható. A riasztó megjelenés ellenére a hatóság biztosítja, hogy a nyulak nem jelentenek veszélyt más állatokra vagy emberekre.



