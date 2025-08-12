USA
Trump eltávolíttatta elődei portréit a Fehér Házból
Barack Obama és két másik volt elnök képeit állítólag egy rejtett lépcsőházba helyezték.2025.08.12 10:14ma.hu
Donald Trump amerikai elnök utasította a Fehér Ház személyzetét, hogy Barack Obama és két másik volt elnök portréit helyezzék át egy olyan lépcsőházba, ahol a látogatók nem láthatják őket – jelentette a CNN, két, az üggyel tisztában lévő forrásra hivatkozva.
A lépésről szóló hírek néhány héttel azután jelentek meg, hogy Washington elkezdte titkosítani azokat a dokumentumokat, amelyek szerint az akkori elnök, Barack Obama alatt álló magas rangú tisztviselők együttműködtek a hírszerző ügynökségek vezetőivel, hogy alátámasszák azokat a megalapozatlan állításokat, miszerint Oroszország összejátszott Trump 2016-os elnöki kampányával.
Trump két másik elődje is célponttá vált: a 43. elnök, George W. Bush és apja, George H. W. Bush, akinek hivatali ideje 1989-ben kezdődött, miután Ronald Reagan kormányában alelnökként szolgált. Mindhárom portrét a Nagy Lépcső tetejére vitték, ahol a Fehér Házat meglátogatók nem láthatják őket – közölték a források a CNN-nel.
Trump állítólag évek óta viszályban állt mindkét Bush-sal. Az idősebb Bush, aki 2018-ban elhunyt, republikánus párttársa volt, és önéletrajzában „szélhámosnak” nevezte az amerikai elnököt, 2016-ban pedig a demokrata Hillary Clintont támogatta.
George W. Bush, akit Trump „kudarcot vallott és unalmas” elnöknek nevezett, és felesége, Laura Bush részt vettek a 2025-ös beiktatáson, de az azt követő ebédet kihagyták.
A források azt is elmondták a CNN-nek, hogy Trump gyakran vesz részt a Fehér Ház bármilyen méretű esztétikai átalakításában. Obama portréját már korábban is áthelyezték. Idén a Fehér Ház Grand Foyer-jének egy másik helyére került, és helyére egy festmény került, amely Trump drámai megmenekülését ábrázolja egy merényletkísérletből Butlerben, Pennsylvaniában.
Nincs jogi előírás arra vonatkozóan, hogy a volt elnökök portréit hogyan kell kiállítani a Fehér Házban, de a Fehér Ház Történelmi Egyesülete és a Fehér Ház kurátora által felügyelt hagyomány szerint általában a legutóbbi elnökök kapják a legkiemeltebb helyet, hogy azok hivatalos rendezvények és nyilvános túrák során láthatók legyenek a vendégek számára.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 10:14 Trump eltávolíttatta elődei portréit a Fehér Házból
- 8:08 Az amerikai chipgyártók tejelnek Washingtonnak a Kínával folytatott kereskedelemért
- 6:19 Egy dühöngő férfi felgyújtotta az ikonikus mórágyi buszmegállót
- 5:56 Medúzák okozták a francia atomerőmű leállását
- 22:31 Üzent a Kneecap a Szigeten
- 16:55 Ő lett a 11 milliomodik Szitizen
- 6:47 Ráesett egy sziklára egy férfi a Gellért-hegyen
top cikkek:
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06