USA

Trump eltávolíttatta elődei portréit a Fehér Házból

Donald Trump amerikai elnök utasította a Fehér Ház személyzetét, hogy Barack Obama és két másik volt elnök portréit helyezzék át egy olyan lépcsőházba, ahol a látogatók nem láthatják őket – jelentette a CNN, két, az üggyel tisztában lévő forrásra hivatkozva.



A lépésről szóló hírek néhány héttel azután jelentek meg, hogy Washington elkezdte titkosítani azokat a dokumentumokat, amelyek szerint az akkori elnök, Barack Obama alatt álló magas rangú tisztviselők együttműködtek a hírszerző ügynökségek vezetőivel, hogy alátámasszák azokat a megalapozatlan állításokat, miszerint Oroszország összejátszott Trump 2016-os elnöki kampányával.



Trump két másik elődje is célponttá vált: a 43. elnök, George W. Bush és apja, George H. W. Bush, akinek hivatali ideje 1989-ben kezdődött, miután Ronald Reagan kormányában alelnökként szolgált. Mindhárom portrét a Nagy Lépcső tetejére vitték, ahol a Fehér Házat meglátogatók nem láthatják őket – közölték a források a CNN-nel.



Trump állítólag évek óta viszályban állt mindkét Bush-sal. Az idősebb Bush, aki 2018-ban elhunyt, republikánus párttársa volt, és önéletrajzában „szélhámosnak” nevezte az amerikai elnököt, 2016-ban pedig a demokrata Hillary Clintont támogatta.



George W. Bush, akit Trump „kudarcot vallott és unalmas” elnöknek nevezett, és felesége, Laura Bush részt vettek a 2025-ös beiktatáson, de az azt követő ebédet kihagyták.



A források azt is elmondták a CNN-nek, hogy Trump gyakran vesz részt a Fehér Ház bármilyen méretű esztétikai átalakításában. Obama portréját már korábban is áthelyezték. Idén a Fehér Ház Grand Foyer-jének egy másik helyére került, és helyére egy festmény került, amely Trump drámai megmenekülését ábrázolja egy merényletkísérletből Butlerben, Pennsylvaniában.



Nincs jogi előírás arra vonatkozóan, hogy a volt elnökök portréit hogyan kell kiállítani a Fehér Házban, de a Fehér Ház Történelmi Egyesülete és a Fehér Ház kurátora által felügyelt hagyomány szerint általában a legutóbbi elnökök kapják a legkiemeltebb helyet, hogy azok hivatalos rendezvények és nyilvános túrák során láthatók legyenek a vendégek számára.