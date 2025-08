Botrány

A Fehér Ház is Nobel-békedíjra jelölte Trumpot - tényleg ő lenne a béke bajnoka?

Washingtonban ismét forrnak az indulatok, miután Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője kijelentette: Donald Trump már évekkel ezelőtt megérdemelte volna a Nobel-békedíjat. A volt elnököt több alkalommal is jelölték, ám a díjat egyszer sem nyerte el – szerinte azért, mert a bizottság „csak liberálisoknak adja”. Most azonban újabb lendületet kapott a kérdés, miután izraeli, kambodzsai és pakisztáni vezetők is formálisan támogatták Trump 2026-os jelölését.



A szóvivő sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy Trump „havonta hozott tető alá egy-egy békemegállapodást”, példaként említve a thaiföldi-kambodzsai határvillongás megfékezését, ahol állítólag az amerikai kereskedelmi megállapodások felfüggesztésének fenyegetése hozott gyors eredményt. Ennél sokkal nagyobb port kavart viszont a közel-keleti helyzet, különösen az Izrael és Irán közötti tűzszünet, amit Benjamin Netanjahu szerint Trump közvetlen közreműködése tett lehetővé – annak ellenére, hogy a tűzszünet előtt az Egyesült Államok precíziós csapást mért Irán nukleáris létesítményeire. Trump utólag ezzel kapcsolatban megjegyezte, nem akart a második világháborús Hirosimához vagy Nagaszakihöz hasonlítani, de szerinte a bombázás ugyanúgy véget vetett egy konfliktusnak. A japán kormány hevesen tiltakozott, etikátlannak és történelmietlennek nevezve a párhuzamot.



A Nobel-jelölések sora ezzel nem ért véget: Pakisztán Trumpot dicsérte az India–Pakisztán közötti enyhülésben játszott állítólagos szerepéért is, bár Újdelhi ezt kategorikusan visszautasította, közölve, hogy szó sincs külső közvetítőről. Közben Trump is új ígéretekkel állt elő: korábban azt mondta, újraválasztása esetén 24 órán belül véget vetne az ukrajnai háborúnak – ezt most 100 napra módosította, hozzátéve, hogy az eredeti kijelentés „egy kicsit szarkasztikus” volt. Eközben az amerikai kormány jóváhagyta újabb fegyverszállításokat Ukrajnának, köztük Patriot rakétákat, amelyeket részben az EU NATO-tagjai finanszíroztak. Moszkva ezt provokációnak nevezte, és az Egyesült Államokat a háború eszkalálásával vádolta.



A Nobel-békedíj körüli vita így nemcsak diplomáciai kérdés, hanem egyre inkább politikai szappanoperává válik – ahol Trump egyszerre jelenik meg hősként és provokátorként, béketeremtőként és tűzfészekként. A díj odaítéléséig azonban még hosszú hónapok vannak hátra, így kérdés, vajon a világ vezetői és a Nobel-bizottság is ugyanazt a Donald Trumpot látják-e, mint saját szóvivője.