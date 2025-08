Állati

A zebrán túl - Putyin elefántokat kapott ajándékba

Nem mindennapi ajándékot kapott Vlagyimir Putyin orosz elnök: egy elefántpárt ígért neki Thongloun Sisoulith, Laosz államfője, aki hivatalos látogatásra érkezett Moszkvába. A figyelemre méltó gesztus apropója, hogy idén ünnepli Oroszország és Laosz a diplomáciai kapcsolatok felvételének 65. évfordulóját.



Sisoulith a megbeszélésen kijelentette, hogy az elefántok a békét, barátságot és jólétet szimbolizálják, és hangsúlyozta, hogy a különleges állatok Szentpétervárra érkeznek majd - abba a városba, ahol ő maga is tanult a Herzen Pedagógiai Intézetben.



Putyin mosolyogva fogadta az ajándékot, megjegyezve: "Köszönöm, hasznosak lesznek."



A látogatás során a két vezető a gazdasági együttműködés erősödéséről is beszélt, hiszen az orosz-laoszi kereskedelmi forgalom az elmúlt évben 66 százalékkal nőtt, és 2025 első öt hónapjában további 20 százalékos emelkedést mutat. Az elefántok érkezése különleges pillanatot jelent majd Szentpétervár történetében is, hiszen utoljára több mint négy évtizede élt ott ilyen állat. A város egykor egzotikus ajándékként kapott elefántokat a perzsa uralkodóktól, és a lakók generációi csodálták őket a helyi állatkertben.



A történelmi háttér és a mostani diplomáciai gesztus egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy az elefántok visszatérése ne csak politikai, hanem érzelmi esemény is legyen Oroszország és Laosz számára.