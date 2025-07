Bulvár

Kegyelmet adott a boszorkányoknak a varázslók népe

Az orosz parlament egyik bizottsága elutasította azt a törvényjavaslatot, amely megtiltotta volna az asztrológusok, alkimisták, jósnők és más ezoterikus szolgáltatók kereskedelmi célú reklámozását – számolt be a Vedomosztyi című orosz napilap a kormány hivatalos állásfoglalására hivatkozva.



A törvényjavaslatot három parlamenti képviselő – köztük Nina Osztanyina – nyújtotta be áprilisban. Osztanyina már korábban „háborút hirdetett” az ezoterikus szolgáltatások hirdetői ellen, akiket „sarlatánoknak” nevezett. A jogszabály célja az volt, hogy módosítsa a reklámtörvényt: teljes tilalmat vezetett volna be az úgynevezett „boszorkányok”, „alchimista gyógyítók”, „médiumok” és más, hasonló tevékenységet kínálók promóciójára, továbbá blokkolta volna az ezekhez kapcsolódó internetes tartalmakat.



A parlamenti bizottság indoklása szerint a javaslat jogi megfogalmazásai túlságosan homályosak és pontatlanok, ami félreértelmezéshez és visszaélésekhez vezethet. A dokumentumban rámutattak arra is, hogy a tervezet nem tesz különbséget a törvényes keretek között működő szolgáltatások és a csalárd tevékenységek között.



„A javaslatban használt terminológia redundáns és nem egyértelmű” – olvasható a Vedomosztyi által idézett bizottsági véleményben.



A fogyasztóvédelemről szóló orosz törvények jelenleg is szabályozzák az ilyen típusú szolgáltatásokat, ezért a reklámtörvény további szigorítása a bizottság szerint felesleges és alkotmányos aggályokat vethet fel. Hangsúlyozták: bár a jelenség társadalmi szempontból problémás, a jelenlegi formájában a törvény „indokolatlan szabadságkorlátozásokat” eredményezne, és példátlan mértékű állami beavatkozást jelentene.



A képviselőasszony a lapnak elmondta, hogy a javaslat visszavonása ellenére folytatják a munkát a törvény finomításán. A további egyeztetéseket az Állami Duma gazdasági és információs politikai bizottságaival együtt tervezik.

A "varázslók népe"?

Egy 2024-es felmérés szerint az orosz lakosság többsége legalább egyszer már igénybe vett valamilyen ezoterikus szolgáltatást életében. A VCIOM, az orosz állami közvélemény-kutató intézet igazgatója, Valerij Fjodorov úgy látja: az internet és a mesterséges intelligencia elterjedése nemhogy felvilágosítaná az embereket, hanem az értelmi képességek erodálásához vezetett.



„Annyi eszköz van már – az internet, és most már a mesterséges intelligencia –, hogy végül mindannyian nagyon buták lettünk” – nyilatkozta Fjodorov a Gazeta.ru-nak adott interjújában.



Az orosz törvényhozás döntése tehát egyelőre nem rekeszti ki a jövőbelátókat, energiagyógyítókat és csillagjósokat a nyilvánosságból, ám a viták rávilágítanak arra, hogy az ezoterikus szolgáltatások térnyerése nemcsak gazdasági és kulturális, hanem szabályozási kihívás is az orosz állam számára. A kérdés továbbra is nyitott: hol húzódik a határ a személyes meggyőződés szabadsága és a közérdeket sértő megtévesztés között?