Gyönyörű baleset - ütközés után beindult a tüzijáték-rakomány a kamionban - videó

Autónak ütközött egy kamion, amely szállítmánya nem volt más, mint tüzijáték rakéták és egyéb eszközök. A becsapódás hatására óriási hangorkán hallatszott, amelyet többen robbanásként érzékeltek. Az eset különlegességét az adja, hogy a sofőrnek még csak egy karcolása sem keletkezett – a nyergesvontató viszont komoly sérüléseket szenvedett, nemcsak összeroncsolódott, hanem ki is gyulladt.



A Kínában történt balesethez érkező tűzoltók gyorsan intézkedtek, eloltották a tüzet, és biztosították a helyszínt.



Ez az eset is felhívja a figyelmet arra, hogy minden baleset súlyos lehet, még akkor is, ha elsőre csak egy „látványos robbanásnak” tűnik – de ahogyan ez az autós is megtapasztalta, a szerencse és a gyors reagálás sokszor mindennél többet ér.