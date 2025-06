Állatvédelem

Alien-szerű lények vonultak át az úton Kingsportban - videó

Kingsport városában a minap szokatlan forgalmi helyzet alakult ki: egy rendkívül szervezett lárvacsapat kelt át az úttesten, meglepve az arra közlekedőket. 2025.06.21 16:03 ma.hu

A figyelemfelkeltő vagy éppenséggel bizarr jelenetet egy autós rögzítette, ahogy a gnatlárvák (szúnyogszerű rovarfaj) egy szinte tökéletes sorban vonulnak át az aszfalton. Az élő kis oszlop nemcsak a járókelők, hanem a közlekedésbiztonság szempontjából is figyelmet érdemelt.



A hatóságok forgalmi figyelmeztetést adtak ki a környékre, hogy a sofőrök fokozott óvatossággal haladjanak, amíg az apró „csapat” be nem fejezi útját. A közösségi médiában megosztott videó rövid idő alatt futótűzként terjedt, sokan csodálkozásuknak adtak hangot a természet ilyen fokú szervezettsége láttán.



Bár a gnatlárvák nem veszélyesek az emberre, ritkán fordul elő, hogy ilyen mértékben és ilyen fegyelmezetten kelnek át forgalmas útburkolaton. Biológusok szerint ez a viselkedés a túlélés egyik eszköze lehet: a csoportos mozgás növeli az egyedek esélyét, hogy elérjék új élőhelyüket anélkül, hogy kiszolgáltatottá válnának a ragadozóknak vagy a környezeti veszélyeknek.



A városi közterület-felügyelet később közölte, hogy nem történt baleset az incidens során, és a lárvák végül biztonságosan elérték a túloldalt. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy hasonló esetekben jelezzék a forgalomirányító központnak az eseményt, és lehetőség szerint kerüljék el a területet.



Ez az eset is emlékeztet bennünket arra, hogy a városi élet és a természet nem minden esetben zárják ki egymást – néha egészen váratlan, de lenyűgöző módon találkoznak.



Persze ehhez képest a kommentelők 90%-a benzint és gyufát dobott volna a furcsa élőlénykompozícióra, ami nem csoda, hiszen évezredek óta evolúciós előnyt jelentett az ilyenfajta bizalmatlanság.