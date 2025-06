Légibaleset

Sorsszerű egybeesés: ugyanabban az ülésben élték túl a repülőgép-szerencsétlenséget - 26 év különbséggel

A 11A ülés most már két túlélő történetét is őrzi - egy megrázó emlékeztetőként arra, hogy a sors kiszámíthatatlansága néha egészen hihetetlen módokon nyilvánul meg. 2025.06.14 12:07 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megdöbbentő párhuzamra derült fény az Air India június 12-i tragikus repülőbalesete kapcsán: a gép egyetlen túlélője ugyanabban az ülésben ült, mint egy másik repülőszerencsétlenség túlélője közel három évtizeddel korábban.



A Boeing 787 Dreamliner, amely az indiai Ahmedábád repülőteréről indult volna a londoni Gatwick repülőtér felé, nem sokkal a felszállás után lezuhant, 241 ember halálát okozva. A fedélzeten tartózkodó 242 utasból és személyzetből csupán egy ember élte túl a katasztrófát: a 40 éves Vishwash Kumar Ramesh, Leicesterből. A férfi a 11A ülésben utazott.



Egy thai énekes 26 évvel ezelőtt szintén a 11A-ban élte túl saját repülőkatasztrófáját

A tragédia után jelentkezett a thaiföldi színész és énekes, Ruangsak Loychusak, aki 1998 decemberében csodával határos módon túlélte a Thai Airways 261-es járatának balesetét, amikor a gép leszállás közben mocsárba zuhant. A szerencsétlenségben 101 ember vesztette életét, ő pedig a túlélők egyike volt – szintén a 11A ülésből.



A 47 éves sztár megdöbbenve hallotta a hírekből, hogy Ramesh pontosan ugyanabban az ülésben ült, mint ő annak idején:



„A gép indiai túlélője ugyanabban az ülésben ült, mint én: 11A. Részvétem minden családnak, akik elvesztették szeretteiket ebben a tragédiában.”



Loychusak őszintén vallott arról is, milyen mély nyomot hagyott benne a baleset. Évekig szorongott a repüléstől, gyakran pánik tört rá, ha viharos időben repült.



„Ha sötét felhőket láttam az ablakból, úgy éreztem, pokolban vagyok. Emlékszem a hangokra, a szagokra, még a mocsárvíz ízére is, amibe zuhantunk.”



A június 12-i baleset egyetlen túlélője, Vishwash Kumar Ramesh kórházi ágyáról adott interjút az indiai Hindustan Timesnak és az állami hírcsatornának, a DD Newsnak. Felidézte, hogyan sikerült kijutnia a roncsok közül:



„Harminc másodperccel a felszállás után nagy zaj hallatszott, majd a gép lezuhant. Minden nagyon gyorsan történt. Mikor magamhoz tértem, holttestek voltak körülöttem. Féltem. Felálltam, és futni kezdtem. Valaki megragadott és mentőbe tett.”



Ramesh elmondása szerint látta maga körül meghalni az utasokat és a légiutas-kísérőket, de valami csoda folytán sikerült kiszabadulnia az üléséből, és átküzdötte magát a törmeléken.



„Azt hittem, én is meg fogok halni. De amikor kinyitottam a szemem, és körbenéztem, rájöttem, hogy életben vagyok.”



A baleset nemcsak a gépen tartózkodók között szedett áldozatokat. A zuhanás következtében nyolc helyi lakos is életét vesztette, köztük négy orvostanhallgató, akik az érintett épületben tartózkodtak.



Az indiai hatóságok vizsgálata szerint a pilóták mayday-üzenetet adtak le közvetlenül a felszállás után:



„Mayday... nincs tolóerő, veszítjük a teljesítményt, nem tudunk emelkedni.”

Narendra Modi indiai miniszterelnök is megszólalt a tragédia kapcsán:



„Az egész országot megrendítette ez a légi katasztrófa. Szavakkal nehezen kifejezhető, milyen hirtelen és szívfájdító ez a veszteség. Őszinte részvétem minden érintett családnak. Om Shanti.”