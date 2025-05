Állati

Medve harapott meg egy külföldi turistát Romániában

Medve sebesített meg egy külföldi turistát kedden Romániában, a Fogarasi-havasokat átszelő úton, Arefu község térségében - közölte az Arges megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU).



Az áldozatot - egy 77 éves lengyel férfit - egy autóban találták meg a helyszínre riasztott mentősök, bal karján és mellkasán harapás okozta sérülésekkel.



A Pro TV kereskedelmi televízió szerint az átutazóban lévő férfi etetni próbálta az út szélén felbukkanó medvét, ám az rátámadt.



A férfit kórházba szállították, az ISU pedig Ro-Alert figyelmeztetést küldött ki a mobiltelefonokra, azt tanácsolva a lakosságnak és a térségbe látogató turistáknak, hogy ne közelítsék meg a veszélyes vadállatokat, ne etessék őket, ne próbáljanak fotózkodni velük.



Az ország leglátványosabb magashegyi útjának számító Transzfogarasi út mentén a medvék is turisztikai látványossággá váltak.



A nyári időszakban akár tucatnyi, az út mentén élelemért kolduló medvével is találkozhatnak az arra utazó autósok, akik között mindig akad olyan, aki a tiltás és kilátásba helyezett pénzbírság ellenére, egy-egy emlékezetes Facebook-fotó kedvéért akár az autóból is kiszállva eteti, filmezi a nagyvadakat.



Romániában tavaly is több mint tíz alkalommal támadtak emberre a túlszaporodott, településekre is bejáró medvék.



Tavaly júliusban egy 19 éves lány életét vesztette, miután a Bucsecs-hegységben, egy közkedvelt túraösvényen rátámadt és halálra sebezte egy medve, egy hónapja pedig egy Székelyföldön kiránduló, medve elől menekülő moldvai lány esett a szépvízi tóba, és fulladt vízbe.