Erőszak

Macron a felesége pofonjáról - Csak viccelődtünk - videó

Emmanuel Macron francia elnök a napokban tréfásnak nevezte azt a jelenetet, amelyen felesége, Brigitte Macron láthatóan meglöki vagy felpofozza őt, amikor épp leszálltak egy repülőgépről Hanoiban, Vietnámban. A videó, amely villámgyorsan elterjedt a közösségi médiában, sok találgatást és elméletet váltott ki – Macron azonban lehűtötte a kedélyeket.



A vasárnap rögzített felvételen az látható, ahogy a repülőgép ajtaja kinyílik, Macron beszél valakihez a kamerán kívül, majd hirtelen két piros ujjú kar nyúl előre, és megüti Macron arcát, eltakarva száját és állát. Macron hátralép, majd mosolyogva visszanyeri egyensúlyát, és integet a kameráknak. Hamarosan megjelenik mellette felesége, Brigitte Macron, piros kabátban. Macron felajánlja a karját, Brigitte azonban nem fogadja el, és együtt lesétálnak a lépcsőn.



A jelenet egyesek szerint kínos, mások szerint szokatlanul intim volt – de mindenképpen eltért az államfői protokolltól.



A történtek után hétfőn sajtótájékoztatón reagált az elnök, elmondva:



„Van egy videó, amin a feleségemmel civódunk és viccelődünk, és ez hirtelen valami világméretű katasztrófává válik, amire az emberek mindenféle elméleteket gyártanak.”



Hozzátette: „Rengeteg őrült ember tölti a napjait azzal, hogy értelmezni próbál minden mozdulatot ezekben a videókban.”

📱 "Un moment de complicité" entre Emmanuel et Brigitte #Macron.



✋ L'Élysée a voulu désamorcer la polémique après que des images très relayées sur les réseaux sociaux ont montré le président français recevoir une main au visage de la part de son épouse pic.twitter.com/l4eCTzaS2G — FRANCE 24 Français (@France24_fr) May 26, 2025

Macron másik két, szintén virálissá vált esetről is beszélt:



Az egyik egy ukrajnai vonatúton készült, ahol a brit miniszterelnök Keir Starmer és a német kancellár Friedrich Merz társaságában utazott. A videón Macron rövid időre elrejteni látszik egy apró tárgyat, amit egyesek drogfogyasztással hoztak összefüggésbe. Az Elysée-palota ezt azonnal cáfolta.



A másik egy albániai csúcstalálkozón készült, ahol Recep Tayyip Erdogan török elnök ülve megragadta Macron ujját – sokan ezt hatalmi gesztusként értelmezték.



Macron megerősítette, hogy valóban léteznek ezek a felvételek, de leszögezte: „Nem többek, mint amit a szemünk lát. Ne olvassunk bele többet!”



Az Elysée-palota eleinte nem kommentálta a hanoii incidenst, később azonban azt „intim pillanatként” írta le. Egy bennfentes a BFM TV-nek elmondta: „Csak civakodtak egy kicsit, semmi komoly.”



Emmanuel és Brigitte Macron 2007 óta házasok. A kapcsolatuk a kezdetektől reflektorfényben áll, mivel Brigitte 24 évvel idősebb férjénél, és korábban Macron tanárnője volt az amiens-i La Providence Líceumban. A párt sokszor érik személyes támadások, köztük alaptalan spekulációk Brigitte nemi identitásáról, amelyeket jogi úton is igyekeztek cáfolni.



A vietnámi „pofonos” jelenet és az azt követő nyilatkozatok is azt mutatják, hogy az elnöki házaspár életének minden mozzanata górcső alatt van, és a modern politikai vezetőknek nemcsak a gazdasági vagy külpolitikai döntéseikért kell felelniük, hanem még a legártatlanabb gesztusaik is szenzációvá válhatnak a közösségi médiában.



Macron humorral és határozottsággal próbálja kezelni a helyzetet – de az biztos, hogy a kamerák sosem alszanak.