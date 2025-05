Bulvár

Oroszország szerint az űrlények is külföldi ügynökök

Az orosz Igazságügyi Minisztérium szerint a földönkívüli lényeket is „külföldi ügynöknek” lehetne nyilvánítani, ha tevékenységük veszélyeztetné az ország biztonságát. A megjegyzést Oleg Sviridenko miniszterhelyettes tette a Szentpétervári Nemzetközi Jogi Fórumon, válaszul a „külföldi ügynök” jogi kategória kiterjesztésével kapcsolatos kérdésekre.



„Ha egy űrlény landolna a bolygónkon, és az országunk ellen kezdett volna tevékenykedni, ő is külföldi ügynök lenne” – fogalmazott Sviridenko.



A 2012-ben elfogadott, majd azóta többször módosított törvény május 2-tól ismét szigorodott. A legfrissebb módosítások alapján bárki – akár magánszemély, akár szervezet – „külföldi ügynöknek” minősülhet, ha együttműködik olyan külföldi szervezetekkel, amelyeket Oroszország nemzetbiztonságára nézve ellenségesnek ítél meg. A státuszt akkor is alkalmazhatják, ha valaki pénzt vagy más támogatást nyújt ilyen szervezeteknek, vagy ha katonai vagy technikai információk gyűjtésére toboroz másokat – különösen, ha az így megszerzett tudás külföldi kézbe kerülve Oroszország kárára használható fel.



A jogszabály nemcsak definíciókat bővít, hanem új büntetőjogi kategóriákat is bevezet. Azok, akik nyilvánosan szankciók kiszabását szorgalmazzák Oroszországgal szemben, akár öt év szabadságvesztésre is számíthatnak, míg a hadsereg „lejáratásáért” legfeljebb hét év börtönbüntetés járhat. Mindkét esetben vagyonelkobzással is sújtható az elítélt.



Bár a „külföldi ügynök” státusz nem jelenti automatikusan a tevékenység betiltását, számos korlátozással jár: az érintettek kötelesek rendszeresen jelentéseket küldeni pénzügyi forrásaikról, tartalmaikat kötelezően meg kell jelölniük a státusszal, és nem vehetnek részt választásokon, nem tarthatnak oktatási tevékenységet, valamint nem kaphatnak állami támogatást. 2023-tól az ilyen státuszú szereplők reklámtevékenysége is tiltás alá került.



A moszkvai vezetés gyakran hivatkozik az amerikai FARA-törvényre (Foreign Agents Registration Act), mint a saját szabályozásának nemzetközi precedensére. Ginsburg szerint azonban az orosz törvények kiterjesztése az egyre erősebb nyugati nyomás következménye. Az orosz vezetés úgy látja, hogy a nyugati kormányok és szervezetek – NGO-k, média, sőt esetenként technológiai cégek – nemzetbiztonsági kockázatot jelenthetnek.



Elemzők szerint a földönkívüliek említése inkább retorikai túlzás, ám jól illusztrálja, hogy Moszkva a „külföldi beavatkozás” fogalmát rendkívül szélesen értelmezi. A „külföldi ügynök” címke kiterjesztése tehát nemcsak politikai vagy gazdasági, hanem szimbolikus üzenet is: Oroszország kész minden eszközzel megvédeni saját belügyeit – akár a világűrből is.