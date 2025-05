Botrány

Trump szerint az FBI igazgatója titokban a meggyilkolását szorgalmazta

Donald Trump amerikai elnök súlyos vádakat fogalmazott meg a volt FBI-igazgató, James Comey ellen, azt állítva, hogy Comey egy rejtett üzenettel gyilkosságra szólított fel ellene egy közösségi médiás posztban.



Az ügy középpontjában egy Instagramra feltöltött fénykép áll: Comey a tengerparton talált kagylókkal formázta meg a „86 47” számsort, amit a kép alá írt kommentárban „menő kagylóalakzatként” említett. A poszt később törlésre került.



A Fehér Ház és több republikánus politikus szerint a számok nem véletlenszerűek: az amerikai szlengben a „86” kifejezést gyakran használják arra, hogy „megszabadulni valakitől” – szélsőséges értelmezésben „megölni” –, míg a „47” Trump elnöki sorszámára utal, aki második ciklusát tölti jelenleg az USA 47. elnökeként.



Trump a Fox News-nak nyilatkozva így fogalmazott: „Pontosan tudta, mit jelent ez. Egy gyerek is tudja, mit jelent. Ez gyilkosságot jelentett. És ez világosan elhangzott.”



A volt FBI-igazgató később azt állította, nem volt tudatában annak, hogy a számok erőszakos üzenetet közvetíthetnek, és azt mondta: „Mivel ellenzem az erőszak minden formáját, töröltem a bejegyzést.”



Trump azonban ezt nem fogadja el. „Ha valaki az FBI igazgatója volt, és azt állítja, nem tudja, mit jelentenek ezek a számok, az vagy inkompetens, vagy hazudik” – tette hozzá.



Donald Trump Jr. is hasonló értelmezést adott a posztnak, amelyet egyenesen apja elleni gyilkossági felhívásnak tartott.



Tulsi Gabbard, a Nemzeti Hírszerzés igazgatója szerint Comey akár jogi következményekkel is szembesülhet. „A törvény mindenkit egyformán köt: ha valaki közvetlen fenyegetést intéz az Egyesült Államok elnöke ellen, azt felelősségre kell vonni.”



Trump és Comey kapcsolata hosszú ideje feszült: Trump 2017-ben menesztette őt az FBI éléről, majd „hazugnak”, „korrupt rendőrnek” és „árulónak” nevezte. Az ellenséges viszony azóta is fennáll.



A feszültséget tovább növeli, hogy Trump 2024-ben egy merényletet is túlélt, amikor egy választási gyűlésen egy fegyveres lövöldözött rá: a golyó súrolta a fülét, egy néző életét vesztette, többen megsebesültek. Az eset után további merényletkísérleteket is meghiúsítottak a hatóságok.



Bár Comey tagadja a szándékosságot, az eset újabb bizonyíték arra, hogy az amerikai belpolitika hangulata továbbra is rendkívül feszült – különösen egy olyan időszakban, amikor egy elnök ellen korábban már fegyveres támadást is elkövettek.